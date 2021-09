Hradec čeká v pátek derby s Pardubicemi, Olomouc hostí Ostravu

Mladá Boleslav/Olomouc - Osmé kolo první fotbalové ligy otevřou dvě páteční předehrávky. Nováček Hradec Králové v mladoboleslavském azylu vyzve Pardubice. Půjde o premiérový souboj východočeských rivalů v rámci samostatné nejvyšší soutěže. Olomouc rovněž od 19 hodin přivítá Ostravu.

Hradec Králové úvodních pět kol čekal na plný bodový zisk, ale v posledních dvou zápasech vyhrál 1:0 a poskočil na osmé místo. Nejprve uspěl nad Plzní a poté v Českých Budějovicích. Pardubičtí v této ligové sezoně vyhráli pouze jednou a patří jim až 13. příčka.

"Čeká nás houževnatý, silný soupeř, který už si zahrál ligu a udělal krásné výsledky. Bude to devadesát pět minut tvrdého boje, nikdo nikomu nic nedá zadarmo," řekl Adrian Rolko, asistent hradeckého trenéra Miroslava Koubka. Nedávno sedmdesátiletého kouče čeká jubilejní 200. zápas na prvoligových lavičkách.

Hradec se naposled se soupeřem z Pardubic utkal v první lize před 61 lety, se současným klubem založeným v roce 2008 "Votroci" neprohráli v dosavadních 10 soutěžních duelech. "Myslím si, že ani tentokrát nemá derby favorita. Někdo říká, že to je zápas roku, já tvrdím, že to je důležitý zápas, ale rozhodně ne zápas roku. Budeme se snažit připravit co nejlépe, abychom bodovali, nechceme se vracet s prázdnou," uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí, který je kvůli chybějící licenci vedený jako asistent Jaroslava Novotného.

Olomouci i Ostravě vstup do nového ligového ročníku vyšel. Sigma je na šesté pozici tabulky a s 19 góly má nejlepší ofenzivu celé soutěže. Čtvrtý Baník zase zvítězil v pěti ze sedmi ligových utkání.

"Bude to speciální zápas jak z pohledu divácké kulisy, tak i aktuálního umístění obou týmů. Hrajeme doma. Chceme hrát aktivně a navázat na povedená utkání. Chceme si udržet produktivitu, zároveň víme, že se musíme oproti utkání v Mladé Boleslavi (3:3) zlepšit v defenzivě," konstatoval olomoucký kouč Václav Jílek.

Ostravští v nejvyšší soutěži s Hanáky neprohráli šestkrát za sebou od dubna 2018. "Hrají útočný kombinační fotbal s rychlým přechodem do útoku a ne náhodou dala Sigma 19 branek. Jejich zápasy jsme si pouštěli. Produkují styl, který přináší hodně gólů i šancí na obou stranách," řekl asistent trenéra Baníku Jan Baránek mladší.

"Musíme se na to připravit a sílu soupeře eliminovat, určitý plán na to máme. Těšíme se na atmosféru, v Olomouci máme vždy domácí prostředí a věřím, že i teď nás fanoušci přijedou podpořit," dodal někdejší obránce.

Statistické údaje před zápasy 8. kola první ligy: Sigma Olomouc (v tabulce: 6.) - Baník Ostrava (4.) Výkop: pátek 17. září, 19:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Vodrážka - Ondráš (video). Bilance: 52 18-19-15 62:63. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý - Breite, González - Zifčák, Daněk, Hála - Růsek. Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Potočný - Almási. Absence: Hubník, Greššák, Vaněček, Yunis (všichni zranění) - Kukučka (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Hála (5) - Lischka (3). Zajímavosti: - Ostrava posledních 6 vzájemných ligových zápasů neprohrála - Ostrava vyhrála poslední 3 ligové duely v Olomouci - Olomouc 5 kol po sobě neprohrála - Olomouc v dosavadních 3 domácích zápasech ligové sezony neprohrála - Olomouc má s 19 góly nejlepší útok ligy - Olomouc má k dobru odložený zápas na Slavii - Ostrava vyhrála 5 z posledních 6 kol - Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Jánoš (Ostrava) si může připsat 200. ligový start, Růsek a Zmrzlý (oba Olomouc) mohou nastoupit k 50. utkání v lize FC Hradec Králové (8.) - FK Pardubice (13.) Výkop: pátek 17. září, 19:00. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Hurych - Adam (video). Bilance: - . Předpokládané sestavy: Hradec: Fendrich - Donát, Král, Čech - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Dvořák, Vlkanova - Vašulín. Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Sláma - Jeřábek, Solil - Tischler, Beran, Kostka - Matějka. Absence: Doležal, Leibl (oba zranění), Reichl, Urma (oba nejistý start) - Boháč, Čelůstka (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Kodeš - Cadu, Jeřábek, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vašulín - Kostka, Matějka, Solil, Tischler (všichni 2). Zajímavosti: - týmy se dosud v první lize neutkaly - Hradec neprohrál s Pardubicemi (od založení klubu v roce 2008) ani jedno z 10 soutěžních utkání - Hradec vyhrál poslední 2 ligové zápasy (oba 1:0) a bodoval v 5 ze 7 kol - Hradec doma v lize 5x za sebou neprohrál - Hradec je spolu s Pardubicemi, Karvinou a Bohemians s 3 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Pardubice ve 2 z posledních 3 kol neprohrály, zvítězily ale v jediném z posledních 8 ligových zápasů - Pardubice prohrály všechny 3 venkovní zápasy ligové sezony a inkasovaly v nich 8 branek - trenér Hradce Koubek odkoučuje 200. zápas v lize - asistent trenéra Pardubic Krejčí v minulosti hrál za Hradec - oba týmy hrají domácí ligové zápasy v azylu, Hradec v M. Boleslavi