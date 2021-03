Hrad se připravuje na otevření zahrad a Jeleního příkopu veřejnosti

Praha - Zaměstnanci správy Pražského hradu se připravují na očekávaný nápor veřejnosti, pro kterou budou 2. dubna otevřeny Královské zahrady, Jižní zahrady a horní část Jeleního příkopu. Vstup bude zdarma a počet návštěvníků nebude nijak omezen. Nádvoří Hradu s výjimkou katedrály sv. Víta budou uzavřena. Novináře o tom informoval Vít Novák z kanceláře prezidenta republiky.

"Chceme ulevit všem místům v Praze, která jsou nyní pod velkým náporem, a přispět k tomu, aby se počet míst, která mohou lidé v Praze navštívit, rozšířil o další zajímavé místo," řekl ČTK Novák.

Část zahrad sousedících s historickým sídlem českých králů a prezidentů bude od Velkého pátku otevřena denně od 10:00 do 17:00. Do Královské zahrady mohou lidé vstupovat od Belvederu, do Jižních zahrad od Opyše a do Horního Jeleního příkopu se dostanou z ulice U Brusnice.

"V rámci bezpečnostních opatření budou namátkové kontroly, každý návštěvník pouze projde kolem policejního stanoviště. Vybízíme, aby návštěvníci dodržovali základní hygienická opatření jako jsou dvoumetrové rozestupy, respirátory a aby neprocházeli s nadměrnými zavazadly, protože jinak se vystavují riziku kontroly, zda nenesou nějaký nebezpečný předmět," uvedl Novák. "Počet návštěvníků nebude regulován, předpokládáme, že prostory jsou dostatečně velké, aby pojaly všechny zájemce. Na vymáhání rozestupů nemáme personální kapacitu, je to na zodpovědnosti každého z nás," dodal.

Jarní otevírání hradních zahrad, které jsou na zimu uzavřené, má dlouholetou tradici. V zahradách dnes zaměstnanci správy Pražského hradu dokončovali poslední úpravy cest, natírali sloupy osvětlení nebo upravovali zeleň. "Největším lákadlem je Královská zahrada, protože v ní najdeme spoustu odkazů na historii Pražského hradu. Jelení příkop je zajímavý proto, že byl nyní několik let uzavřen kvůli rekonstrukci. Tam jsme pro návštěvníky připravili zrekonstruovaný medvědinec, který skutečně fungoval za Tomáše Garriqua Masaryka. Je tam zachovaný i domek, ve kterém bydlel chovatel medvědů a kde jsou dnes historické fotografie. Krásně upravené Jižní zahrady jsou zase krásné svým výhledem na Prahu," sdělil Novák.

Jelení příkop je rozdělen na horní a dolní náspem Prašného mostu s tunelem pro pěší. Za komunismu do této rozsáhlé rokle pod Hradem lidé stejně jako do dalších prostor areálu nesměli, otevřel se až za éry porevolučního prezidenta Václava Havla. V roce 2017 byly některé vstupy do dolní části příkopu uzavřeny s poukazem na bezpečnostní opatření. Následující rok Hrad oznámil, že dolní část Jeleního příkopu se uzavře kvůli rekonstrukci, která měla původně trvat deset měsíců, ale protáhla se. Jeho horní část, která byla uzavřena kvůli pracím souvisejícím s havárií kanalizace.

Hrad již v úterý oznámil, že ruší plošné vstupní bezpečnostní kontroly. Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v létě 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná, prezidentská kancelář opatření hájila potřebou zajistit bezpečí turistů.