Praha - Vláda dnes schválila návrh ministryně Benešové na jmenování deseti nových soudců. Devět z navržených kandidátů má působit ve správním soudnictví. Vláda podpořila novelu, která má zpřesnit pravomoci NÚKIB.

Hrad může jmenovat deset nových soudců, schválila je vláda

Prezident Miloš Zeman může jmenovat desítku nových soudců. Vláda dnes schválila seznam kandidátů, který kabinetu předložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo. Devět z navržených kandidátů má působit ve správním soudnictví.

"Navržení kandidáti by měli nahradit soudce, kteří v rámci takzvané přirozené obměny odešli, respektive odejdou z resortu justice k 31. prosinci 2020," uvedla k tomu Benešová.

Čtyři posily mají zamířit do obvodu středočeského krajského soudu, tři pod pražský městský soud a po jedné do obvodu krajských soudů v Plzni, Hradci Králové a Brně.

Mezi aspiranty na soudcovský talár je jedna dosavadní státní zástupkyně, dva advokáti, tři vyšší soudní úředníci, dva asistenti soudce, jeden právník z Generálního ředitelství cel a jediný justiční čekatel. Kandidátům je od 31 do 44 let, sedm z nich jsou muži.

Benešová odeslala Hradu seznam kandidátů 11. listopadu. Vláda návrh projednávala proto, že podle Ústavy spolupodepisuje prezidentovo rozhodnutí o jmenování soudců premiér. Zeman soudce naposledy jmenoval letos v červenci, tehdy jich bylo 33.

Vláda podpořila novelu, která má zpřesnit pravomoci NÚKIB

Zákon o kybernetické bezpečnosti by mohl v budoucnu výslovně stanovit, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je oprávněn vyhledávat zranitelná místa ve veřejně přístupné části kyberprostoru. Návrh zákona dnes schválila vláda, řekl po jednání novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Novela by také po schválení Parlamentem měla do českého právního řádu zapracovat unijní nařízení, tzv. akt o kybernetické bezpečnosti.

Přizpůsobit české právo požadavkům nařízení EU je hlavním cílem novely, sdělil ČTK mluvčí NÚKIB Jiří Táborský. "Na základě této změny se NÚKIB stane tzv. vnitrostátním orgánem certifikace kybernetické bezpečnosti a bude mimo jiné dohlížet na dodržování pravidel daných evropskými systémy certifikace kybernetické bezpečnosti," uvedl.

Stanovení prvních certifikačních systémů Evropskou komisí se podle Táborského očekává příští rok. Úprava související s unijní legislativou vyžaduje podle návrhu vytvoření dvou pracovních míst. "Tato systemizovaná pracovní místa, stejně jako s nimi související náklady, jsou již zapracována v koncepci rozvoje NÚKIB, který byl schválen usnesením vlády ze dne 17. srpna," stojí v předkládací zprávě materiálu.

Novela současně zpřesní právní úpravu ohledně vyhledávání zranitelností. "Nejedná se o penetrační testování nebo jiné formy pokusů o průnik do systémů, ale o základní formy skenování částí systémů, které jsou vystaveny do internetu, a tak dostupné jakémukoli uživateli internetu, zda neobsahují nějaké viditelné a známé zranitelnosti," vysvětlil Táborský.

Vyhledávání zranitelností se provádí ve veřejně přístupné části kyberprostoru a prostředky, které jsou přístupné jakémukoli uživateli internetu, stojí v důvodové zprávě. V platném znění zákona o kybernetické bezpečnosti není totiž podle návrhu kompetence vyhledávat zranitelná místa stanovena dostatečně konkrétně.