Hrad loni utratil z rozpočtu 654 milionů, dostal víc peněz kvůli covidu

Praha - Kancelář prezidenta republiky loni vynaložila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun, což bylo proti schválenému rozpočtu o 235 milionů korun víc. Za navýšením rozpočtu stály hlavně dopady pandemie covidu. Správa Pražského hradu loni dostala navíc 215 milionů korun kvůli propadu příjmů z turismu, pronájmu a nižšího zájmu o konání společenských akcí. Další peníze navíc obdržela prezidentská kancelář na řešení kůrovcové kalamity v lánské oboře a na financování projektu Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II.

Loňským hospodařením Kanceláře prezidenta republiky se dnes zabýval sněmovní rozpočtový výbor. Doporučil Sněmovně, aby čísla o loňském hospodaření Hradu schválila. Prezidentský kancléř Vratislav Mynář se z dnešního jednání řádně omluvil, informovala předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Místo něj předstoupil před poslance jeho zástupce Petr Mužák.

Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány. Hrad loni využil víc než 82 milionů z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Na platy šlo celkem 69,2 milionu korun, na investice 74,8 milionu korun.

V rámci investic směřovalo například na rekonstrukci rezidence v Královské zahradě téměř 20 milionů korun, na stavební úpravu objektů na Vikárce šlo zhruba 30 milionů. Mezi další investice patřil přesun trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů za 12 milionů korun. Do obvodové ochrany Pražského hradu směřovalo na investice 544.500 korun, investice do kamerového systému stála 157.000 korun.