Hrad Lipnice nachystal novou expozici, otevřít ji zatím nemůže

Marek Hanzlík, kastelán hradu Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kde dokončovali 19. března 2020 novou expozici, vysvětluje konstrukci rozestavěné repliky gotických kachlových kamen, která budou ústit do černé kuchyně a budou ČTK/Plíhal Libor

Lipnice nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - Hrad Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku dokončuje novou historickou expozici. Věnuje se kamnářství i výbavě gotických komnat. Její součástí bude i sbírka replik gotických a renesančních kachlů, kterou hradu odkázal znalec historického kamnářství Zdeněk Hazlbauer (1928 - 2005). Hrad chtěl expozici otevřít 26. března. Kvůli koronaviru vyhlášený nouzový stav ale zahájení sezony na památkách odsunul na neurčito. ČTK to řekl kastelán Marek Hanzlík.

První ucelená expozice, kterou hrad bude mít, stála tři miliony korun. Její vznik umožnila rozsáhlá desítky let trvající rekonstrukce historického objektu, který byl předtím zříceninou. Opravené sály Thurnovského paláce poskytly prostor pro expozici zaměřenou na historické způsoby vytápění. "Hledali jsme téma, které by nějak s naším hradem souviselo, nechtěli jsme si vymýšlet něco, co sem nepatří," řekl Hanzlík.

Na hradě jsou postavené funkční repliky kachlových kamen, dochované krby, rekonstruovaná černá kuchyně s otevřeným ohništěm i dochované zbytky teplovzdušného vytápění. Repliky kamen vycházejí z původních kachlů nalezených na hradě a z tvarů kamen vyobrazených na některých uměleckých dílech. Vnitřní konstrukce gotických kamen ale známá není. Na hradech se kvůli častým přestavbám původní nedochovala. Současná kamna využívají tahové komíny, které podle Hanzlíka ve středověku neexistovaly.

Expozici doplní Hazlbauerova pozůstalost. "Platil za největšího odborníka na středověké kachle. Na sklonku života nám odkázal svoji sbírku, na které pracoval celý život a přál si ji prezentovat. Byli jsme rádi, že se obrátil právě na nás," řekl Hanzlík. Hazlbauer podle něho spolupracoval už na stavbě první repliky kamen na Lipnici.

Na hradě bude vystavený hodinový stroj z již neexistující myslivny Rohule, koňský kočár typu Mylord nebo zrestaurovaná divadelní opona používaná za první republiky v lipnickém hostinci U Nováků. Veřejnost ji neviděla nejméně 70 let. Poslední částí nové expozice budou komnaty zařízená jako ve středověku. Jsou vybavené replikami gotického nábytku, aby nebyl zničený nějaký originální kus. Na hradě platí volný režim. Návštěvníci si ho nemusí prohlížet ve skupinách.

Hrad Lipnice stojí od 14. století. Patřil významným českým šlechtickým rodům včetně pánů z Kunštátu a Trčků z Lípy. Na přelomu 15. a 16. století byl kompletně přestavěn. Jeho úpadek začal za třicetileté války. Později už sloužil jen jako správa velkostatku. Vyhořel v roce 1869. Záchrana vyhořelé zříceniny začala v roce 1913. Od roku 1953 ho vlastní stát, spravuje ho Národní památkový ústav.