Hrad i Sněmovna budou mít v rozpočtu zřejmě víc peněz, Senát méně

Praha - Rozpočty Kanceláře prezidenta republiky i Poslanecké sněmovny se v příštím roce zřejmě zvýší. Hrad by měl mít 3,5 milionu korun navíc, Sněmovna by mohla získat asi o 47 milionů víc než letos. Naopak rozpočet Senátu by měl v příštím roce téměř o deset milionů korun klesnout. Návrhy rozpočtů Hradu, Parlamentu a čtyř dalších vybraných institucí bude ve středu projednávat sněmovní rozpočtový výbor. Návrhy rozpočtů má ČTK k dispozici.

Podle zákona o rozpočtových pravidlech schvaluje sněmovní rozpočtový výbor návrhy rozpočtů sedmi chráněných parlamentních kapitol. Čas na to má do 20. června. Jde o rozpočty Hradu, Sněmovny, Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ústavního soudu, ombudsmana a Úřadu Národní rozpočtové rady. Pokud je schválí, vláda je beze změny zapracuje do celkového návrhu státního rozpočtu na příští rok, který do konce září předkládá Sněmovně.

Rozpočet prezidentské kanceláře by se proti letošnímu schválenému rozpočtu měl zvýšit o 3,5 milionu korun. Navýšení odpovídá částce určené na financování projektu na podporu biodiverzity a obnovy krajinné struktury v Lánské oboře. Projekt má na starosti Lesní správa Lány a peníze na něj získá prostřednictvím příslušného operačního programu z evropských fondů.

Na běžné výdaje prezidentské kanceláře je určeno 134 milionů korun, což odpovídá letošní schválené částce. Lesní správa Lány by měla dostat provozní dotaci zhruba 26 milionů korun a Správa Pražského hradu asi 211 milionů korun. Na plat prezidenta je vyčleněno 3,6 milionu korun.

Výdaje Sněmovny by se v příštím roce mohly proti letošnímu schválenému rozpočtu zvýšit o 47,3 milionu korun na 1441 milionů. Nárůst je však o 2,4 milionů vyšší, než navrhuje ministerstvo financí. Neshoda panuje na navýšení peněz určených na ostatní osobní výdaje, tedy na odměny z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Tyto dohody se týkají nepravidelných krátkodobých prací, které není možné zajistit kmenovými zaměstnanci. Týká se to třeba odborných analytických prací, inventarizačních činností nebo činností heraldických a vexilologických. Ministerstvo financí podle podkladů pro poslance nevidí důvod, proč tyto výdaje navyšovat stejně jako odměny kmenovým zaměstnancům. Poslední slovo však bude mít rozpočtový výbor, který rozhodne svým hlasováním.

V příštím roce se uskuteční volby do Sněmovny. Sněmovna chce proto víc peněz na obměnu výpočetní techniky pro poslance - o 25,6 milionu korun. Peníze na odchodné poslanců se mají navýšit o 2,24 milionu korun. O 20 milionů mají vzrůst výdaje na investice. Na platy poslanců by mělo jít 276,5 milionu korun.

Rozpočet Senátu by měl v příštím roce klesnout téměř o deset milionů korun. Důvodem je hlavně snížení objemu peněz na investice o 8,1 milionu, které chce horní parlamentní komora financovat z ušetřených peněz z předchozích let. Běžné výdaje by měly klesnout o 1,7 milionu korun.

Přehled výdajů rozpočtu tří vybraných ústavních institucí za roky 2019 až 2021:

rozpočtová kapitola skutečnost 2019 schválený rozpočet 2020 návrh 2021 Kancelář prezidenta republiky 444,4 mil. Kč 419,3 mil. Kč 422,8 Poslanecká sněmovna 1353,9 mil. Kč 1393,7 mil. Kč 1441 mil. Kč Senát Parlamentu 611 mil. Kč 645,6 mil. Kč 635,8 mil. Kč

zdroj: státní závěrečný účet za rok 2019, státní rozpočet na rok 2020, návrhy rozpočtů pro jednání rozpočtového výboru