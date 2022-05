Hrad i Parlament loni vynaložily víc peněz, než kolik jim přidělil rozpočet

Praha - Kancelář prezidenta republiky loni vynaložila ze svého rozpočtu o 197 milionů korun víc, než jí přidělil schválený státní rozpočet. Původní rozpočet překročily i obě parlamentní komory. Senát vynaložil o 27 milionů víc, Sněmovna o 22 milionů víc. Hrad loni dostal kvůli řešení dopadů pandemie covidu mimořádný příspěvek z vládní rozpočtové rezervy a stejně jako Sněmovna i Senát zapojil navíc ušetřené peníze z minulých let. Stojí to v návrhu státního závěrečného účtu za loňský rok.

Kancelář prezidenta republiky spravuje kromě rozpočtu samotného prezidentského úřadu také rozpočty Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Její celkové výdaje loni představovaly 620 milionů korun. Využila ušetřené peníze z předchozích let a na víc dostala 200 milionů korun kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19. Peníze směřovaly z vládní rozpočtové rezervy Správě Pražského hradu kvůli propadu příjmů z turismu, pronájmu a nižšího zájmu o konání společenských akcí způsobených koronavirem. Kancelář prezidenta rovněž v roce 2020 dostala mimořádných 215 milionů korun na příspěvek Správě Pražského hradu. I tehdy si to vyžádaly dopady karanténních opatření.

Další peníze navíc dostal Hrad například z ministerstva zemědělství na řešení kůrovcové kalamity v Lánech. Správa Pražského hradu loni dostala na provoz 423 milionů korun a Lesní správa Lány 43 milionů korun. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců KPR činil 98 lidí a jejich průměrný plat vzrostl meziročně asi o tři procenta na 56.799 hrubého měsíčně.

Návrh rozpočtu Hradu na příští rok je zatím nejasný. Původní návrh, o kterém v tomto týdnu jednal sněmovní rozpočtový výbor, předpokládal nárůst proti letošku o 22 milionů na 420 milionů korun. Ministerstvo financí však požaduje po Hradu úspory 4,4 milionu, s nimiž ale Hrad nesouhlasí. Obě strany spolu budou jednat. Někteří politici vládní koalice se netají tím, že by rádi peníze Hradu odebrali. "Dokud na Hradě sedí prezident propouštějící z vězení odsouzené podvodníky, kteří manipulují veřejnými penězi, nesmí mít Hrad víc než 0 (slovy nula) korun volných výdajů," napsal tento týden na twitteru vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Narážel na milost pro šéfa lánské obory Miloše Baláka, kterého letos v březnu soud pravomocně odsoudil ke třem letům vězení za ovlivnění dvousetmilionové zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře. Prezident Miloš Zeman Baláka omilostnil.

Sněmovna loni vydala z rozpočtu 1,46 miliardy korun, což včetně uspořených peněz z předchozích let bylo meziročně o 115 milionů korun víc. Například výdaje na platy zaměstnanců se meziročně zvýšily o 8,4 milionu na téměř 229 milionů. Průměrný plat zaměstnanců sněmovní kanceláře vzrostl meziročně zhruba o pět procent na 55.199 Kč. Na platy poslanců šlo 260 milionů korun, což bylo meziročně zhruba stejně.

Do rekonstrukcí a úprav sněmovních budov směřovalo téměř 23 milionů korun. Rekonstrukcí loni prošel například vchod do hlavní budovy ve Sněmovní 4. Další peníze směřovaly například do programového vybavení, například systému elektronických přihlášek do rozpravy nebo do systému webových aplikací. Nákup 14 osobních automobilů Škoda si vyžádal 4,6 milionu korun.

Rovněž rozpočet Sněmovny na příští rok zatím není jistý. Návrh počítá s nárůstem výdajů proti letošku asi o 41 milionů. Ministerstvo financí také požaduje úspory, s nimiž Sněmovna nesouhlasí. Jde například o platy zaměstnanců.

Senát loni vynaložil téměř 663 milionů, meziročně o 47 milionů víc. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru směřovalo 115,5 milionu korun. Průměrný plat zaměstnanců senátní kanceláře loni meziročně klesl o 2652 korun na průměrných 52.617 hrubého měsíčně. Na investice loni Senát dal téměř 41 milionů korun. Investoval například do kamerového systému, rekonstrukce chlazení nebo do audiovizuální techniky. Senát ze svého rozpočtu hradí také náklady na Valdštejnskou zahradu, která je cílem značného množství turistů. Senátní zahrada je po zahradách Hradu druhou největší ve vnitřní Praze a na rozdíl od hradních zahrad je přístupná bezplatně.

Meziroční srovnání výdajů rozpočtu uvedených institucí, v mil. Kč

kapitola skutečnost 2020 schválený rozpočet 2021 skutečnost 2021 schválený rozpočet 2022 návrh na rok 2023 Kancelář prezidenta republiky 654,4 422,8 620,1 398,4 420,2 *) Poslanecká sněmovna 1345,1 1438,6 1460,4 1462,8 1503,8 *) Senát Parlamentu ČR 615,9 635,8 662,8 636,2 622

zdroj: státní závěrečné účty za roky 2020 a 2021, schválený rozpočet na rok 2022

*) Jde zatím jen o návrh, o kterém budou ještě správci kapitol jednat s ministerstvem financí. Návrh pak bude muse schválit sněmovní rozpočtový výbor.