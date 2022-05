Hrad by měl mít v rozpočtu na příští rok proti letošku o 22 milionů víc

Praha - Kancelář prezidenta republiky by měla dostat na příští rok do rozpočtu proti letošku asi o 22 milionů korun víc. Hospodařit by měla s celkovými výdaji 420,2 milionu proti letošní schválené částce 398,4 milionu korun. Počítá s tím návrh základních údajů rozpočtu Hradu, který bude ve středu projednávat sněmovní rozpočtový výbor. ČTK má materiál k dispozici.

Prezidentská kancelář patří mezi takzvané parlamentní kapitoly, jimž návrh základních parametrů rozpočtu na následující rok schvaluje již na jaře sněmovní rozpočtový výbor. Loni vynaložil Hrad celkem 620 milionů korun.

Navýšený rozpočet počítá například s částkou 900.000 korun kvůli zákonu o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce. Mandát současné hlavy státu Miloše Zemana skončí příští rok v březnu. Podle zákona má nárok na rentu 50.000 korun měsíčně a na víceúčelovou paušální náhradu rovněž 50.000 korun měsíčně. Od dubna do prosince 2023 jde o celkovou částku 900.000 korun.

Kancelář prezidenta republiky spravuje kromě rozpočtu samotného prezidentského úřadu také rozpočty Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány.

Většinu nárůstu rozpočtu tvoří vyrovnání 21,7 milionu korun, o něž Hrad přišel při schvalování letošního rozpočtu. "Toto snížení bylo v roce 2022 promítnuto do rozpočtu investičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu. Aktuálně je objem tohoto transferu navrhován ve výši, která odpovídá střednědobému výhledu na rok 2023," stojí v materiálu.

Návrh předpokládá celkové běžné výdaje 368,4 miliony korun, z toho téměř 135 milionů korun má směřovat na provoz samotné prezidentské kanceláře. Provozní dotace Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány má představovat zhruba 233 milionů korun. Na investice je vyčleněno 51,8 milionu korun, z toho 19 milionů má dostat Lesní správa Lány.

Hospodaření lánské lesní správy budilo v posledních letech pozornost kvůli policejnímu vyšetřování tamních zakázek. Jejího šéfa Miloše Baláka letos v březnu soud pravomocně odsoudil ke třem letům vězení za ovlivnění dvousetmilionové zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře. Prezident Zeman ale Baláka omilostnil. Vicepremiér a předseda koaliční KDU-ČSL Marian Jurečka řekl 8. května v České televizi, že vláda by mohla v souvislosti s touto milostí navrhnout snížení rozpočtu lánské lesní správě.

V materiálu pro poslance také stojí, že Kancelář prezidenta republiky nepromítla do návrhu rozpočtu požadavek ministerstva financí snížit celkové výdaje o 4,4 milionu korun. Požadavek podle podkladů ministerstvo zdůvodnilo záměrem nastolit postupný trend zeštíhlování státu. Odmítavý postoj prezidentská kancelář zdůvodnila hlavně tím, že potřebuje dostatek peněz pro zajištění činností nově nastupujícího prezidenta. Druhým důvodem podle ní je to, že disponibilní zdroje v letech 2023 až 2025 budou omezeny vlivem schváleného snížení výdajů KPR pro letošní rok o zmíněných 21,7 milionu korun.

Kancelář prezidenta republiky loni dostala mimořádný příspěvek 200 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy. Řešit měl dopady pandemie covidu. Peníze směřovaly Správě pražského hradu, které se propadly příjmy z pronájmů, od turistů a z nižšího zájmu o konání společenských akcí.