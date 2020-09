Hrad bude mít letos výpadek příjmů ze vstupného až půl mld. Kč

Praha - Příjmy z návštěvnosti Pražského hradu se letos propadnou kvůli epidemii koronaviru až o půl miliardy korun, řekl dnes novinářům hradní kancléř Vratislav Mynář. Větší část výpadku pokryje Správa Pražského hradu (SPH) ze svých rezerv, dodal. Kabinet v pondělí schválil, že SPH dostane z vládní rozpočtové rezervy 215 milionů korun. Ředitel správy Ivo Velíšek nevyloučil to, že při pokračování stávající situace bude Hrad potřebovat od státu větší příspěvky než doposud.

Kabinet v pondělí schválil, že SPH dostane 215 milionů kvůli propadu příjmů z turismu, pronájmu a nižšímu zájmu o konání společenských akcí. Celkové výdaje Kanceláře prezidenta republiky (KPR), což je jedna z kapitol státního rozpočtu, tak stoupnou z 419,3 milionu na 634,3 milionu korun. Správa Pražského hradu spadá pod prezidentskou kancelář. Samotné výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány byly původně před zvýšením naplánovány na 211,1 milionu korun.

Mynář dnes uvedl, že do konce srpna zaplatili návštěvníci Hradu za vstupenky asi o 400 milionů korun méně, než očekával rozpočet sestavený podle toho loňského. Ještě před prvními potvrzenými případy kornaviru v Česku, tedy v lednu a únoru, byly přitom příjmy naopak vyšší, než se plánovalo. "Věřím, že rozpočtový výbor (Sněmovny) pochopí závažnost situace a také příspěvek schválí," uvedl Mynář. Hrad podle něj většinu výpadku pokryje z vlastní rezervy.

Velíšek řekl, že Hrad kvůli koronaviru v březnu zastavil některé kulturní akce a zbytné investice, a tím ušetřil asi 181 milionů korun. "To se ukázalo jako zásadní krok. Ale naše roční mandatorní výdaje jsou ve výši 600 milionů a ty nemůžeme nijak snížit ani vypnout, protože naším zájmem a povinností je předat Pražský hrad dalším generacím a občanům ČR," dodal.

Platící návštěvníci Hradu jsou v běžném roce podle Velíška z 97 procent cizinci. "Nedopadá na nás proto ani tak situace v ČR, ale především situace v Americe a Asii," uvedl. Čechů podle něj přišlo letos asi pětinásobně víc, ale zahraniční návštěvy klesly prakticky k nule. Tržby dosud poklesly ve srovnání s předchozími lety o téměř tři čtvrtiny. Letos tak SPH předpokládá výnosy 120 milionů místo plánovaných 762 milionů korun. Peníze schválené vládou podle něj nebudou sloužit ke krytí mezd, na ty myslí základní příspěvek.

Velíšek připomněl, že SPH je příspěvkovou organizací. "My máme tu výhodu, že naší činností si vyděláváme. V době, kdy to nelze, tak jsme odkázáni na to, aby nás stát podpořil. Musíme si uvědomit, že obhospodařujeme státní majetek, máme ho na starosti. Ten majetek potřebuje nějaké náklady, provoz, není jen údržba, ale máme řadu činností, které ve vedlejším režimu zajišťujeme," řekl. Je podle něj možné, že pokud se situace nezlepší, bude muset stát Hradu přispět tolik jako dalším příspěvkovým organizacím, které si samy nevydělávají.

Tržby z prodaných vstupenek na Pražském hradě v mil. Kč (zaokrouhleno)

2016 2017 2018 2019 2020 leden 14,8 19,4 18,4 20,4 24,1 únor 15,6 18,7 20,9 21,8 21,9 březen 25,8 26 31,7 31,3 5,7 duben 30 41,3 40,1 45 0 květen 37,8 43,6 44,5 47,5 0,9 červen 37,3 44,4 45 46,8 4,4 červenec 40,8 45 45,7 49,1 9,1 srpen 45,6 49,9 51,4 53,9 8,7 září 39,6 46,2 46,9 47,7 - říjen 39,5 44,7 44,6 47 - listopad 23 26,5 28 31,3 - prosinec 30,6 32,4 34,8 38,3 - celkem 380,5 438,3 452,2 480,2 66,1

zdroj: Správa Pražského hradu