Hrad Buchlov na Štěpána mimořádně zpřístupnil pokoje v budově purkrabství

Buchlovice (Uherskohradišťsko) - Hrad Buchlov na Uherskohradišťsku dnes mimořádně zpřístupnil pokoje v části budovy purkrabství. Návštěvníci mohou do těchto prostor nahlédnout jednou ročně, vždy na druhý svátek vánoční. Letos byly pokoje opět svátečně vyzdobené, lidé v nich mohli také obdivovat rokokové kostýmy. Loni a předloni se tradiční akce nazvaná Na Štěpána na Buchlově otevřená brána kvůli koronaviru neuskutečnila, do purkrabství tedy zájemci nahlédli po třech letech, řekla dnes ČTK Libuše Mikulová ze spolupořádajícího spolku HB collegium.

Některé pokoje v purkrabství podle ní slouží jako skladiště, jiné jako depozitáře. "Momentálně to je část hradu, která není úplně opravená. Ale jednou za rok tam dokážeme udělat vánoční expozici. Že to vyzdobíme a díky kamarádkám, které se zabývají historickou módou a které nám tam vždycky půjčí nějaké krásné kostýmy, tak to tam vypadá opravdu hezky," řekla Mikulová.

Příchozí mohli v purkrabství obdivovat slavnostní kostýmy, dětské kostýmy nebo ošacení komorné. Ve výstavních prostorách hradu se navíc mohli lidé podívat na desítky betlémů, které jsou vyrobeny například z keramiky, skla, papíru nebo kukuřičného šustí. Nejstarší z nich je z konce 19. století a pochází z Podkrkonoší. "Je to betlém, který se dělal z papírmaše do forem," uvedla Mikulová. Nejmladší vystavené betlémy byly současné.

Každou hodinu přispělo k vánoční atmosféře představení živého betléma s klaněním tří králů na hradním nádvoří. Ve stáncích se nabízely zabijačkové speciality, svařené víno, punč nebo čaj z buchlovské lípy.

Návštěvnický rekord štěpánské akce na Buchlově je podle Mikulové z roku 2019, tehdy na hrad dorazilo téměř tisíc lidí. Stovky zájemců si jeho návštěvu nenechaly ujít ani dnes. Mezi nimi například Romana Čevelová z Traplic na Uherskohradišťsku a Stanislav Kolařík z Jankovic na Kroměřížsku. "Jsme tady podruhé. Líbí se mi vánoční atmosféra, člověk vypadne z baráku trošku za kulturou," řekla Čevelová.

Pro Kolaříka představovala jedno z lákadel svátečního setkání na hradě ochutnávka zabijačkových pokrmů. „Můžu všechno, škvarky, jitrnice, jelita, ovarovou polévku. Samozřejmě jsme si prohlédli i živý betlém, je to zase něco jiného,“ uvedl Kolařík.

Na hrad Buchlov letos v hlavní turistické sezoně zavítalo 47.509 návštěvníků. O rok dříve jich bylo 48.481, předloni 50.063. Po celou sezonu a za plného návštěvnického provozu pracovali na hradě řemeslníci na opravě střech hospodářských objektů na druhém nádvoří. Jejich rekonstrukce přišla téměř na 23 milionů korun.