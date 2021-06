Hráči v kabině po vyřazení plakali, přiznal portugalský trenér Santos

Sevilla (Španělsko) - Za bolestný konec, který jeho svěřenci oplakali, označil trenér portugalských fotbalistů Fernando Santos porážku v osmifinále mistrovství Evropy s Belgií 0:1. Podle zkušeného kouče měli jeho hráči více šancí a věřili si na obhajobu pět let starého titulu. Nedokázali ale odpovědět na branku Thorgana Hazarda.

"Nedokázali jsme prostě dostat míč do brány. Jsme z toho strašně zklamaní a smutní. Hráči v kabině plakali stejně jako spousta dalších Portugalců," řekl na tiskové konferenci Santos. "Chlapci do toho dali vše, co se dalo a tvrdě pracovali. Takový je ale fotbal. Belgie měla šest střel a dala jeden gól, my jich měli 24 a dali jen tyčku," litoval.

Jedinou branku vstřelil ve 42. minutě tvrdou ranou o dva roky mladší bratr hvězdného Edena Hazarda. Naopak Portugalci vyhořeli. Dvě velké šance měl Diogo Jota a při závěrečném tlaku neuspěl jak Rubén Dias, jehož hlavičku zneškodnil brankář Thibaut Courtois, tak Raphäel Guerreiro. Trefil pouze tyč. Neprosadil se ani hvězdný Cristiano Ronaldo, jenž mohl 110. brankou překonat mezinárodní rekord Aliho Daeího.

"Vytvořili jsme si víc šancí než Belgie. V první půli jsme kontrolovali hru a kromě gólu si nevybavuji, že by měli nějakou šanci. Jsme nešťastní, že se vracíme domů," uvedl záložník Joao Palhinha. "Neřekl bych, že náš plán selhal. Řekl bych, že jsme měli naopak plán, díky němuž jsme se cítili silní. Bohužel jsme ale nedosáhli toho, čeho jsme chtěli. Měli jsme prostě vyhrát," přidal se Dias.

Úřadující šampioni porazili jen Maďarsko, jinak vedle Belgie prohráli s Německem a remizovali s Francií. Bylo to i poprvé na letošním Euru, kdy v zápase vyslal některý tým 24 střel, aniž by dal gól. Zároveň Portugalci přerušili svou sérii devíti zápasů na ME, v nichž se jim povedlo vždy alespoň jednou skórovat.

"Všichni jsme chtěli postoupit. Věřili jsme ve své schopnosti. Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak bychom to mohli vyhrát celé. Byli jsme přesvědčeni, že můžeme jít klidně do finále a zvítězit v něm. Ve fotbale ale není žádná spravedlnost nebo nespravedlnost. Vše je o tom, kdo dá gól a kdo ne. My jsme jednu branku dostali a naopak jsme nedokázali skórovat,“ mínil Santos.

Přesto věří, že do budoucna jeho tým neřekl poslední slovo. "Pořád je tu co dokazovat. V roce 2018 jsme na mistrovství světa vypadli také v osmifinále, ale hned potom jsme vyhráli Ligu národů. Zkusíme zvítězit i na mistrovství světa v Kataru," dodal šestašedesátiletý kouč.