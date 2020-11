Hráči ukázali, že pravda leží na hřišti, řekl kouč Trpišovský

Praha - Trenéra Jindřicha Trpišovského velmi potěšilo, jak si fotbalisté Slavie poradili v utkání 3. kola základní skupiny Evropské ligy s Nice, přestože kvůli koronaviru nemohlo nastoupit několik hráčů. Podle něj vítězství 3:2 ukázalo, že pravda leží na hřišti a že fotbal nedělají jména, ale výkony.

Koronavirem se nakazili obránci Jan Bořil a Ondřej Kúdela, záložníci Tomáš Malinský a Lukáš Provod a náhradní gólman Přemysl Kovář. Červenobílým chyběl i rumunský záložník Nicolae Stanciu, jehož manželce se narodila holčička. Trpišovský doplnil kádr o pět hráčů z B-týmu. Premiérový start v základní sestavě v Evropské lize prožili Abdallah Sima a Jan Kuchta, kteří vstřelili všechny tři branky.

"Hráči dneska ukázali, že pravda leží na hřišti a že fotbal nedělají jména, ale výkony. Někteří lidé mi ve středu říkali že jsem klidný na to, kolik hráčů nám chybí. Ale věděl jsem, že když 'Gadžimu' (Hovorkovi) vydrží zdraví, je to dobrá sestava. Kluci to dneska potvrdili a jsem za to strašně rád," řekl Trpišovský na tiskové videokonferenci.

Výkon mužstva se mu zamlouval. "Kluci to odehráli úplně skvěle, až zhruba na prvních osmi minut, kdy jsme byli trošku pozdě u soupeře, který měl dvě nebezpečné situace po našich ztrátách míče. Klobouk dolů před hráči, jak se s tím popasovali nejen výsledkově, ale i herně a co se týče plnění úkolů na hřišti. Nice nic nepodcenilo, nastoupilo v podstatě v nejsilnější sestavě," uvedl Trpišovský.

Druhá výhra v Evropské lize po sobě se podle něj nerodila lehce. "Bylo to hodně náročné na přebírání hráčů, na taktiku. Kluci to odzadu plnili skvěle. V základní sestavě byli někteří debutanti. Kluci hráli srdcem a s touhou se ukázat, s dobrou mentalitou a velkou pracovitostí. Přidali k tomu i velkou fotbalovost díky pohyblivosti, kterou jsme měli," prohlásil.

Utkání se kvůli opatřením proti šíření koronaviru odehrálo bez diváků. "Pro nás je samozřejmě těžké hrát bez lidí takhle velké a náročné zápasy. Kdyby tady bylo dvacet tisíc lidí a ohlušující atmosféra, mohli bychom si to mnohem více užít. Lidi to mají ale ještě těžší, když nemohou přijít na milovaný klub. Jsme proto rádi, že jsme se jim mohli odvděčit nejen výkonem, ale i vítězstvím," konstatoval Trpišovský.

Výhru věnoval Stanciovi a jeho manželce Andree, jimž se narodil první potomek. "Vítáme mezi sebou malou Katarinu. Těšíme se, až se k nám Nico zase připojí. Doufám, že jsme mu tím udělali radost. Těšíme se i na kluky, aby zvládli covid a co nejdřív se připojili zpátky," řekl kouč.