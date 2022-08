Hráči Slavie věřili v atraktivnější skupinu, těší se ale na návrat do Kluže

Praha - Fotbalisté Slavie připustili, že při losu Evropské konferenční ligy doufali v atraktivnější skupinu, než jakou dostali. Na druhou stranu se těší do Kluže, kde před třemi lety nakročili k účasti v hlavní fázi Ligy mistrů. Pražané se vedle rumunského šampiona utkají ještě se Sivassporem a kosovským nováčkem Ballkani a neberou nic jiného než postup.

"Určitě jsme to chtěli trošku pestřejší, ale los je takový, jaký je. Takhle to prostě je. Popereme se s tím a jednoznačně budeme chtít postoupit. To je náš cíl," uvedl v nahrávce pro média pravý bek či záložník Lukáš Masopust.

"Přál jsem si Iry, kteří nám zase utekli, a byli tam i jiní favorité. Ale bereme to tak, jak to je. Mrzí mě, že tam není pro fanoušky úplně zajímavý tým, někdo s velkým jménem. Ale přišli i teď na předkola, takže věřím, že nás poženou k tomu, abychom skupinu zvládli, postoupili a šli pak do dalšího losování," řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Slávistům při losu povětšinou nevyšlo přání. "Já nejvíce chtěl Anderlecht Brusel. Ale protože je to moje první evropská skupina, tak bych vesměs bral všechny týmy všemi deseti. Moc jsem na to nekoukal. Papírově nejsilnější je asi Kluž. Přál jsem si hlavně takové týmy, přes které by se dalo postoupit. To je jednoznačný cíl, atraktivnější soupeře můžeme chytnout později," uvedl pravý obránce či záložník David Douděra.

Ve dvojzápase proti Kluži slávisté v létě 2019 vybojovali svůj druhý postup do skupiny Ligy mistrů. V Rumunsku zvítězili Masopustovým gólem 1:0 a stejným výsledkem vyhráli i doma. "Myslím, že celá Slavia má na ten stadion krásné vzpomínky. Nastartovali jsme tam naši cestu do Ligy mistrů, všichni se tam těšíme. Oba týmy prošly velkou proměnou, takže myslím, že ten zápas bude úplně jiný, než byl před třemi roky," mínil Masopust.

"Vzpomínky jsou příjemné. Známe prostředí, trenér stejný, spousta stejných hráčů. Já mám raději týmy, s kterými jsme ještě nehráli, kde jsme ještě nebyli. Na druhou stranu víme, do čeho jdeme. Kluž si pořád drží výkonnost, získali rumunský titul. Sivasspor je silný v domácím prostředí, vyhrál Turecký pohár. Máme turecký fotbal trochu zmapovaný z jarních zápasů s Fenerbahce Istanbul. O kosovském týmu zatím nevíme nic, musíme si ho nakoukat," dodal Trpišovský.