Hráči si po finále brali medaile sami, sparťané plánovali oslavu

Liberec - Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu mezi Libercem a pražskou Spartou se kvůli trvajícím opatřením na stadionech proti novému koronaviru odehrálo v netradičním režimu. Na stadion U Nisy s kapacitou zhruba 10 tisíc míst se dostalo jen 2351 diváků a velmi neobvyklé bylo i předávání trofejí.

Hráčům tentokrát medaile nikdo nevěšel na krk. Místo toho si je oba týmy braly samy ze stolku, který pořadatelé připravili na hřišti. Pohár pro vítěze pak kapitánovi Sparty Bořku Dočkalovi po výhře 2:1 předal předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík v bílých rukavičkách. Šéf FAČR musel před nezvyklým ceremoniálem podstoupit test na koronavirus.

"Pro mě tohle nehraje vůbec žádnou roli, ten okamžik jsme si všichni užili. Mě jedině mrzí, že nejsou plné tribuny, to je největší omezení. Přál bych si, aby to bylo před plnými tribunami a my tu radost mohli sdílet s co nejvíce lidmi. Jestli si vezmu medaili ze stolku, nebo mi ji někdo podá, je nepodstatné. Vyhráli jsme pohár a ať jsou okolnosti jiné, než je zvykem, radost nám to nemůže zkazit," uvedl při videokonferenci Dočkal.

Na stadiony kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 stále může maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání, fanoušky obsazeno smí být ale pouze každé čtvrté místo. Do hlediště desetitisícové arény v Liberci se tak dostalo jen 2351 diváků. Pořadatel finále, jímž je FAČR, rozdělil lístky mezi oba tábory.

"Liberci přeju, že měli možnost domácího zápasu ve finále poháru. Přeju jim, že se dostali do finále jako tým. Ale přijde mi trošku nešťastné, že v době, když už na stadionu může být třeba 5000 lidí, tak hrajeme na stadionu, který bohužel umožňuje jenom polovinu umožněné kapacity. To mi přijde škoda. Zvlášť po období, které celosvětově přišlo. Lidé se těšili, že zase něco začne, že se budou moci vrátit do normálního života, sledovat fotbal, mít z toho radost," podotkl kapitán české reprezentace.

Oba kluby umožnily fanouškům sledovat utkání na dálku. Zápas se promítal na velkoplošné obrazovce v Liberci u radnice a v Praze na stadionu Sparty na Letné, kam se dostalo 1000 lidí. Fanoušci sledovali duel za hlavní tribunou a klub pro ně připravil i stolky s lavičkami a občerstvení.

Hráči plánovali, že si oslavy i v době koronavirové krize užijí. "Za mě určitě oslavy budou. Všichni musíme být rozumní a vědět, že nemáme 14 dní na to dávat se znovu dohromady, ale užít si to musíme. Už jsem dnes klukům říkal, že ve fotbale je složité to, že nikdy nevíš, kdy přijde další taková šance zvednout trofej nad hlavu. Nebo jestli vůbec přijde, jací kolem tebe budou lidé. Mluvím i z vlastní zkušenosti. První finále hraji ve 20 letech a mám pocit, že takových zápasů bude ještě mraky. Pak zjistím, že za celou kariéru byly třeba dva tři," řekl Dočkal.

"Není to tak, že každý rok to člověk dotáhne až k nějakému finálovému zápasu. Je potřeba si to teď užít, protože na tyhle momenty bude člověk celý život rád vzpomínat. Možná víc než na jednotlivé okamžiky zápasu si člověk vzpomene na oslavy a jak radost sdílel s lidmi okolo sebe," dodal.