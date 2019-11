Hráči se přesunuli ze švédského venkova do Helsinek

Helsinky - Čeští hokejisté mají za sebou přesun z Leksandu do Helsinek, kde budou o víkendu po úspěšném začátku útočit na druhý celkový triumf v turnaji Karjala. Dosud ho ovládli pouze v roce 2012, kdy také zahájili sezonu výhrou 3:1 nad Švédy.

Zhruba hodinový let, který výběr kouče Miloše Říhy staršího během dnešního odpoledne absolvoval společně s týmem Tre kronor, znamenal extrémní skok. Ze zasněžené švédské vesničky Tällberg s dvěma stovkami obyvatel, kde na břehu obrovského jezera Siljan v kraji Dalarna od středy bydleli, jsou hokejisté zpět v dobře známém velkoměstě.

Jestliže chtěli mít čeští hokejisté na úvod sezony klid, sotva mohla být volba ubytování ve Švédsku lepší. "Bylo to zase něco jiného, ale proč ne? Bylo to moc fajn. Hodina z letiště není nic dramatického, naopak se nám líbilo to domácí prostředí," řekl asistent trenéra Karel Mlejnek.

Spokojení byli i hráči. "Možná na škole v přírodě jsem něco takového zažil. Ale při hokeji? To určitě ne. Ubytování působilo hrozně domácky, navíc v krásné přírodě, skvěle nám vařili, nebylo vůbec nač si stěžovat. Jel bych tam klidně na dovolenou. Máme psa samojeda, kterému se líbí zima, takže se po sezoně do něčeho takového chystáme taky," uvedl útočník Jiří Smejkal.

K dobré náladě na palubě letadla, která panovala na polovině vyhrazené českému týmu, pomohl výrazně fakt, že v Leksandu zanechali hráči vítěznou stopu. Nyní už se těší na další pokračování turnaje, na němž se českým barvám historicky příliš nedaří. Jediný celkový triumf se vztahuje k roku 2012, kdy výběr trenéra Aloise Hadamczika vyhrál všechny tři zápasy na turnaji. Do čtvrtečního večera také trvalo sedmileté čekání na vítězství v úvodním duelu sezony na mezinárodní scéně.

Sobotní zápas s Finskem může být za určitých okolností bitvou o prvenství v turnaji. V domácím mužstvu je 13 mistrů světa z květnového šampionátu na Slovensku. Útočník Andrej Nestrašil tomu ale nepřikládá nijak zásadní význam.

"Kdy bylo MS? Už je to nějakých šest měsíců dozadu, to je v hokeji hrozně dlouhá doba. Vždycky se říká, že jste jenom tak dobří jako vaše poslední střídání. Finové určitě mají kvalitu, ale zároveň to neznamená, že když vyhráli šampionát v Bratislavě, že uspějí i na příštím šampionátu ve Švýcarsku nebo pak další rok," řekl Nestrašil.

Zároveň ale očekává větší odpor než od Švédů. "Mohou být o něco lepší než Švédi, ale zase nečekám, že bychom se jen snažili bránit a hrát na brejky. Budeme hrát stejně jako se Švédskem a snad nás to zase dovede k co nejlepšímu výsledku," uvedl Nestrašil.