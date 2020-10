Hráči PSG poprvé v sezoně Ligy mistrů bodovali

Praha - Fotbalisté Paris St. Germain vyhráli v 2. kole základní skupiny Ligy mistrů v Istanbulu nad Basaksehirem 2:0. Finalista minulého ročníku částečně napravil minulou domácí porážku s Manchesterem United a získal první body do tabulky. Úvodní vítězství ve skupině si připsala i Chelsea, která vyhrála v Krasnodaru vysoko 4:0.

Paris St. Germain byl po nečekané úvodní porážce pod tlakem a v Istanbulu neměl lehkou práci i proto, že už v 26. minutě musel kvůli zranění střídat hvězdný útočník Neymar.

Turecký celek měl několik šancí, ale v koncovce se prosadil jen favorit. Po dvou asistencích Mbappého se v 64. a 79. minutě trefil Kean a navázal na dvě branky z víkendového ligového duelu. Dvacetiletý talent se stal v 20 letech a 243 dnech nejmladším italským střelcem v Lize mistrů.

Chelsea si připsala nejvyšší venkovní výhru za poslední dva roky, na kterou to ale dlouho nevypadalo. Jorginho ve 14. minutě trefil z penalty jen brankovou konstrukci, a i když do pauzy poslal favorita přece jen do vedení po chybě gólmana Hudson-Odoi, po změně stran domácí málem srovnali. Gazinskij pálil do břevna. V 76. minutě však z druhého pokutového kopu pro hosty už nezaváhal Werner a poté skórovali ještě Zijach s Pulisicem.

2. kolo základních skupin Ligy mistrů:

Skupina E:

FK Krasnodar - Chelsea FC 0:4 (0:1)

Branky: 37. Hudson-Odoi, 76. Werner z pen., 79. Zijach, 90. Pulisic. Rozhodčí: Palabiyik - Sesigüzel, Olguncan (všichni Tur.) - Irrati (video, It.).

21:00 FC Sevilla - Rennes.

Tabulka:

1. Chelsea 2 1 1 0 4:0 4 2. Rennes 1 0 1 0 1:1 1 3. FC Sevilla 1 0 1 0 0:0 1 4. Krasnodar 2 0 1 1 1:5 1

Skupina H:

Istanbul Basaksehir - Paris St. Germain 0:2 (0:0)

Branky: 64. a 79. Kean. Rozhodčí: Ekberg - Hallberg (oba Švéd.), Stewart (Skot.) - Grande (video, Šp.).

21:00 Manchester United - Lipsko.

Tabulka:

1. Lipsko 1 1 0 0 2:0 3 2. Paris St. Germain 2 1 0 1 3:2 3 3. Manchester United 1 1 0 0 2:1 3 4. Basaksehir 2 0 0 2 0:4 0

Skupina F:

21:00 Dortmund - Zenit Petrohrad, FC Bruggy - Lazio Řím.

Skupina G:

21:00 Ferencváros Budapešť - Dynamo Kyjev, Juventus Turín - FC Barcelona.