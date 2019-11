Hráči po losu Eura: Těžká a atraktivní skupina, cíl je postup

Bukurešť - Fotbaloví reprezentanti byli s losem mistrovství Evropy 2020 celkem spokojeni. Základní skupinu D, ve které český tým v Glasgowě a Londýně narazí také na Anglii a Chorvatsko, považují za obtížnou, ale současně hodně atraktivní vzhledem k soupeřům a destinacím. Jednoznačným cílem hráčů je postup do další fáze turnaje.

"Těžká skupina, ale cíl stoprocentně nebudeme mít takový, že to tam pojedeme jenom odehrát a podívat se do Glasgowa a do Londýna. Určitě budeme mít ambici postoupit dál," řekl brankář Sevilly Tomáš Vaclík. "Cíl je samozřejmě jednoznačný - postoupit ze skupiny. To si všichni přejeme a budeme pro to dělat všechno," doplnil záložník Spartaku Moskva Alex Král.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v nedávno skončené kvalifikaci o postup na Euro s Anglií v březnu na londýnském stadionu Wembley utrpěli debakl 0:5, ale v říjnu Albion v Praze nečekaně zdolali 2:1. "Tam jsme dostali výprask, potom jsme se s týmem nějak posunuli a doma je dokázali porazit. Myslím, že to by nám mělo pomoct," uvedl obránce Augsburgu Marek Suchý. "Věřím, že česká reprezentace si tou výhrou nad Anglií udělala nějaký respekt. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, a nebudeme tam jenom do počtu," přidal útočník Zdeněk Ondrášek z Dallasu, jenž v domácím duelu s Anglií při svém reprezentačním debutu vstřelil vítězný gól.

Zvučným protivníkem jsou i vicemistři světa z Chorvatska. "Měli v kvalifikační skupině Slováky, takže i od nich už teď něco víme. Mají spoustu známých hráčů ve velkých klubech - Rakitič, Modrič... Není důvod je víc představovat, navíc se s nimi hrálo na Euru 2016, takže zkušenosti jsou také relativně čerstvé," konstatoval Vaclík.

Třetím českým soupeřem ve skupině bude vítěz play off Ligy národů C, v němž hrají Skotsko, Norsko, Srbsko a Izrael. "Osobně bych byl nejradši možná za Izrael nebo Norsko. Skoty bych moc nechtěl, protože by hráli doma v Glasgow," upozornil Král.

Další záložník Vladimír Darida si pochvaluje i nalosování utkání ve skupině. "První hrajeme s tím, kdo postoupí z Ligy národů, potom Chorvatsko a nakonec Anglie. Takže si myslím, že pokud dobře začneme tím prvním zápasem, který bude velmi důležitý, tak nás to může nakopnout," řekl středopolař berlínské Herthy.

Reprezentanti jsou hodně rádi i za Glasgow a Londýn. Šampionát poprvé přivítá 12 měst ve 12 zemích po celém kontinentu, takže týmy i fanoušky čeká mnohdy náročné cestování. Pomyslným strašákem byla skupina A s hostitelskými městy Římem a Baku.

"Cestování, kterého se všichni obávali, odpadlo. Hrát na ostrovech Euro je samozřejmě velice příjemné, takže z tohohle pohledu to vyšlo krásně," pochvaloval si záložník David Pavelka z Kasimpasy. "Není to Baku, kam se cestuje hrozně dlouho. Na druhou stranu je to kousek od sebe, Wembley a Glasgow, v tomhle ohledu je to přijatelné," dodal Král.