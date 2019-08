Hráči mistrovského Třince zahájili přípravu na ledě

Třinec - Hokejisté mistrovského Třince dnes odstartovali společnou přípravu na ledě. Oceláři se na prvním tréninku sešli ve 27 hráčích včetně největší letní posily gólmana Patrika Bartošáka.

Trenér Václav Varaďa uvítal na ledě téměř všechny známé tváře i další nováčky Patrik Hrehorčáka s Michalem Kvasnicou. Absentoval pouze obránce Lukáš Krajíček, který v závěrečné části sezony scházel kvůli otřesu mozku. Důvodem jeho neúčasti byla však nemoc a zkušený bek by se měl co nevidět připojit k mužstvu.

"Pauza byla dlouhá, ale kluci to potřebovali. Věřím tomu, že všichni přišli do kabiny a na led pozitivně naladěni, abychom se pořádně pustili do práce a šli si za svým cílem. Kádr ještě není kompletní, stále sledujeme trh a budeme také bedlivě pozorovat formu našich hráčů během srpnových přípravných zápasů. Pro kvalitního hráče se vždy dá vytvořit místo," řekl novinářům Varaďa.

Hráči, kteří by kádr šampionů mohli doplnit, by mohli být zkušený útočník Rostislav Olesz, jenž skončil ve Vítkovicích. Anebo člen mistrovského kádru Vladimír Svačina, který se zatím s Oceláři nedohodl na nové smlouvě.

"S Rosťou jsem mluvil, máme spolu kamarádský vztah, ale nechci nijak předjímat, jak se to kolem něj bude vyvíjet," přiznal Varaďa. "Pokud jde o Vláďu Svačinu, je to pořád kvalitní hokejista a jistě i on čeká ještě kvalitní angažmá. Jestli se ho dočká u nás nebo jinde, to je otevřené," dodal.

Varaďa chce znovu dát prostor i mladíkům z vlastní líhně. "Momentálně máme pět kompletních pětek, se kterými chceme hrát v přípravném období. V týmu je sedm či osm hráčů, kteří byli v mém kádru juniorů z mistrovské sezony. Vývoj přichází asi ve správné době, hráči od sebe očekávají lepší výkony a chtějí si logicky vydobýt lepší pozici a získat vyšší ice-time," podotkl Varaďa.

První přípravné utkání sehrají Oceláři příští úterý proti Kometě Brno.

Program přípravných zápasů:

úterý 13. srpna: HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno (17:00),

úterý 20. srpna: HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (18:00),

čtvrtek 22. srpna: HC Oceláři Třinec - HC Olomouc,

pátek 30. srpna: Pelicans Lahti - HC Oceláři Třinec (18:00; Liga mistrů),

neděle 1. září: Junosť Minsk - HC Oceláři Třinec (16:00; Liga mistrů),

pátek 6. září: HC Oceláři Třinec - Pelicans Lahti (18:00; Liga mistrů),

neděle 8. září: HC Oceláři Třinec - Junosť Minsk (17:00; Liga mistrů),

středa 9. října: HC Oceláři Třinec - Lausanne HC (17:00; Liga mistrů),

úterý 15. října: Lausanne HC - HC Oceláři Třinec (19:45; Liga mistrů).