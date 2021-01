Hráči Karlových Varů se pokusí ukončit sérii pěti porážek

Praha - Hokejisté Karlových Varů budou v úterním kompletním programu dohrávaného 12. kola extraligy bojovat proti Pardubicím o ukončení série pěti porážek. Dostihy pokračují v čele tabulky, kde vedoucí Spartu a čtvrtou Plzeň dělí pouhé čtyři body. Pražany čeká prestižní souboj v Brně. Třetí Mladá Boleslav hostí druhý Třinec.

Tým Energie před nynější sérií neúspěchů připustil v sezoně maximálně tři prohry v řadě. Za poslední tři zápasy inkasovali Západočeši celkem 14 branek, pokaždé minimálně čtyři. "Nevěšíme hlavy, to se může stát. Příště už vyhrajeme a zase nastartujeme jinou sérii. Někdy ale hrajeme až moc ofenzivně," uvedl pro klubový web útočník Tomáš Rachůnek.

Pardubičtí vyšli v neděli naprázdno bodově i gólově, protože prohráli v Litvínově 0:5. "Do zápasu jsme nastoupili katastrofálně bez nasazení a bruslení; tohle nechceme tolerovat a určitě si promluvíme s některými hráči, protože tohle je prostě neakceptovatelné," netajil rozčarování nad výkonem mužstva kouč Richard Král.

Brno čeká atraktivní duel se Spartou, jíž v prosinci podlehli Jihomoravané v Praze vysoko 1:6. "Tehdy jsme neměli natrénováno a bylo to znát, nyní jsme v úplně jiné pozici," konstatoval asistent trenéra Jan Zachrla. Kometa v tomto kalendářním roce bodovala ve všech zápasech, v neděli ale získala jen bod za porážku v prodloužení s Plzní. Formu nabírá mužstvo přes řadu stálých absencí, chybí Schneider, Rákos či Kunc. "Cítíme se silnější, jsme schopni bodovat s každým týmem extraligy a věříme, že naši formu prodáme i se Spartou," řekl Zachrla.

Na posledních výsledcích Pražanů je patrné výrazné zlepšení v defenzivní činnosti. "Je to super, s klukama si to teď hezky sedlo. Musím to zaklepat... Doufám, že to pojede nadále, tu káru potlačíme co nejdál a budeme dál sbírat body, protože teď je to hodně důležité," přál si gólman Matěj Machovský, jenž za poslední tři zápasy jen jednou inkasoval.

Mladá Boleslav ztrácí na druhé Oceláře jediný bod. Má navíc o trochu lepší skóre než úterní soupeř, Středočechům tak k posunu tabulkou o stupínek vzhůru stačí jakákoliv výhra.

Třinec prochází největší krizí od začátku sezony. Poslední tři zápasy nebodoval při celkovém skóre 1:11 a z posledních devíti utkání ani jedno nevyhrál v normálním čase. Oceláři přišli o první místo v tabulce a navíc se na ně dotahují i další celky. Třinečtí do Čech netradičně cestují letecky. "Věříme, že to prolomíme. Při pohledu na výsledky je zřejmé, že nás trápí koncovka, nedáváme góly, to je teď náš hlavní problém," řekl třinecký asistent Marek Zadina.

Plzeň přivítá Hradec Králové po sérii sedmi zápasů, v nichž Indiáni bodovali. Po třech porážkách v nastavení během této šňůry naposledy v Brně v boji o druhý bod uspěli a vyhráli potřetí za sebou. "Z naší strany se jednalo o lepší zápas, než byly ty poslední," uvedl kouč Ladislav Čihák.

"Nejnebezpečnějším hráčem domácích je Milan Gulaš, ale asi bychom se na něho neměli nijak přehnaně zaměřovat, protože to pak spíš odvádí od hry. My se musíme koukat spíš na sebe, a když podáme dobrý výkon jako celé mužstvo, pak je jedno, jestli proti nám stojí Guly, nebo ne. Pak hrajeme dobrý hokej proti každému," řekl útočník Petr Koukal.

Předposlední Zlín má za sebou tři porážky bez zisku bodu a na svém ledě přivítá Liberec, posilněný výhrou v Třinci. "Jsme kompletní a hledáme varianty sestavy, aby se hra zlepšila. Potýkáme se především s produktivitou, ale nejsme malověrní," řekl trenér Robert Svoboda a rád by navázal na prosincovou výhru pod Ještědem 4:2.

Bílí Tygři se dostali do skvělé formy. Z posledních 12 zápasů vyhráli desetkrát, za poslední čtyři neztratili ani bod a mají z nich oslnivé skóre 16:2. Brankář Petr Kváča je už téměř 137 minut neprůstřelný. "Důležitější ale je, že bodujeme jako tým. Ta sezona je tak dlouhá, že je potřeba pravidelně sbírat body, abychom se udrželi na dostřel prvním týmům," podotkl Kváča.

Vítkovice pod trenérem Milošem Holaněm dokázaly poprvé vyhrát dva zápasy za sebou a spadeno mají i na Olomouc. "Chceme hlavně navázat na ty výkony z předešlých dvou zápasů, protože hra se nám konečně začíná vyplácet. Přijede k nám urputný soupeř, na což se taky připravíme. Tento zápas je o to důležitější, že je to tabulkový soused. Vnímáme to tak a chceme to urvat," řekl Holaň.

Hanáci stále nemohou zkonsolidovat své řady a postrádají zkušené hráče Klimka, Strapáče či Olesze, pro které by zrovna utkání v Ostravě bylo prestižní. "Nezbývá nám nic jiného než se semknout a hrát jako tým. Věřit, že se to zlomí a převrátí na naši stranu," řekl olomoucký obránce Martin Vyrůbalík.

Na dně setrvávající České Budějovice budou po výhře nad předposledním Zlínem usilovat o další ukrojení z manka, jež mají na týmy před sebou. "Každý z nás to má v hlavě, že nechceme být tam, kde jsme. Další krok je Litvínov a potom se budeme soustředit na další zápasy," uvedl pro klubový web brankář Marek Čiliak.

Litvínov vyhrál čtyři z posledních pěti utkání. "Prvních deset zápasů jsme propadali, nehráli jsme dobře dozadu, ale teď se to zlepšilo. Pomalu se zvedáme a začalo nám to tam padat, takže v tom musíme dál i pokračovat," řekl útočník František Lukeš.

Statistické údaje před úterními zápasy dohrávaného 12. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (4.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:1. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 30 zápasů/39 bodů (11 branek + 28 asistencí) - Filip Hronek 22/23 (10+13). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,53 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,09 rocenta, Dominik Pavlát 1,70, 94,76 a dvakrát udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,37 a 90,99, Štěpán Lukeš 2,08, 92,16 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň třikrát za sebou vyhrála a sedmkrát v řadě bodovala, přičemž třikrát z toho prohrála. - Doma Západočeši dvakrát za sebou vyhráli a čtyřikrát v řadě bodovali. - Mountfield prohrál dva z posledních tří zápasů a v obou případech to bylo venku. - Plzeň ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát vyhrála. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík si odpyká pátý díl ze šestizápasového disciplinárního trestu za seknutí čárového rozhodčího Vladimíra Rožánka z utkání v Českých Budějovicích. PSG Berani Zlín (13.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 29/22 (6+16) - Michal Birner 29/26 (8+18). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,12, 91,48 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,99 a 90,95 - Petr Kváča 2,02, 92,82 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,16, 90,60 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Zlín třikrát za sebou nebodoval a vyhrál jediný z posledních osmi zápasů. - Berani doma prohráli čtyřikrát v řadě a získali jediný bod. - Liberec čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. Prohrál jediný z uplynulých devíti duelů. - Gólman Petr Kváča udržel dvakrát za sebou čisté konto a drží neprůstřelnost 136 minut a 50 sekund. - Zlín vyhrál v úvodním vzájemném utkání v sezoně v Liberci 4:2 a uspěl po čtyřech porážkách za sebou. - Zlínský útočník Zdeněk Okál může sehrát 400. zápas v extralize. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Pavel Pýcha 29/22 (6+16) - Patrik Zdráhal 28/17 (7+10). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 3,81 a 86,93, Jan Strmeň 2,88 a 89,23 - Denis Godla 2,27, 91,97 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,58 a 90,00, David Honzík 3,28 a 88,72. Zajímavosti: - Motor bodoval ve čtyřech z posledních pěti utkání a z toho třikrát vyhrál. - České Budějovice doma vyhrály třikrát za sebou a ztratily jen dva body. - Litvínov vyhrál čtyři z pěti posledních zápasů a venku zvítězil ve třech z uplynulých tří. - Slovenský obránce René Vydarený z Českých Budějovic může sehrát 700. zápas v české extralize. BK Mladá Boleslav (3.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 29/32 (17+15) - Martin Růžička 29/39 (11+28). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,15, 91,44 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,60 a 89,52 - Jakub Štěpánek 2,41, 89,90 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,00 a 90,48. Zajímavosti: - Mladá Boleslav jen jednou v sezoně nenapravila předchozí porážku vítězstvím, v polovině listopadu prohrála třikrát za sebou. - Středočeši vyhráli osm utkání z posledních 11, v jednom dalším pak ještě bodovali při porážce v prodloužení. - Třinečtí dali za poslední tři zápasy jediný gól, nedosáhli v nich na bodový zisk a jedenáctkrát inkasovali. - Oceláři vyhráli jen dva z předchozích devíti duelů, naplno ale nebodovali. Na tříbodový zisk dosáhli naposledy v polovině prosince, kdy doma v derby deklasovali Vítkovice 6:0. - V předchozích dvou sezonách vyhrály oba celky vždy shodně dva vzájemné zápasy ze čtyř, a to jednou doma a jednou venku, vždy navíc s plným bodovým ziskem. HC Energie Karlovy Vary (7.) - HC Dynamo Pardubice (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 26/25 (6+19) - Matěj Blümel 29/20 (12+8). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,88, 91,04 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,20 a 87,88 - Pavel Kantor 2,61 a 90,43, Milan Klouček 4,88 a 86,61. Zajímavosti: - Hokejisté Energie čtyřikrát za sebou nebodovali a pětkrát za sebou prohráli. - Karlovy Vary zvítězily na vlastním ledě v jediném z posledních šesti zápasů. - Dynamo po sérii osmi vítězství prohrálo tři z posledních čtyř duelů. - Pardubice venku prohrály dva z poslední tří zápasů. - Karlovy Vary bodovaly ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrály. - Útočník Ondřej Machala z Pardubic dnes slaví 22. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (11.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 26/20 (14+6) - Jan Káňa II 29/16 (10+6). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,40, 92,80 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,02 a 89,95 - Branislav Konrád 2,56, 91,79 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,45 a 89,44. Zajímavosti: - Ostravané v posledních dvou zápasech bodovali naplno při skóre 7:2, předtím přitom čekali na výhru v základní době od 13. prosince. - Hanáci si v posledních dvou utkáních vedli zcela opačně a neuhráli ani bod při skóre 2:7. - Olomoučtí v tomto kalendářním roce ještě neslavili tříbodový zisk, naposledy uspěli naplno 28. prosince, kdy porazili Třinec 6:3, tehdy také dali naposledy více než dva góly v základní době. - Ve vzájemných zápasech na ledě Vítkovic bodovali Hanáci naposledy naplno 28. února 2017, ze šesti duelů, které se od té doby v Ostravě odehrály, se třikrát nerozhodlo v 60 minutách. Oba celky vyhrály shodně jednou nájezdy, Olomouc navíc jednou zvítězila v prodloužení. HC Kometa Brno (9.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:6. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 23/28 (14+14) - Michal Řepík 31/32 (16+16). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,53, 92,07 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39 - Matěj Machovský 2,04, 92,23 a čtyřikrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,32 a 89,91. Zajímavosti: - Kometa prohrála v první polovině prosince čtyři zápasy po sobě bez zisku jediného bodu, ale od té doby tým neprohrál dvakrát za sebou. - Mužstvo Brna získalo za posledních pět utkání 13 bodů z 15 možných, během této série vyhrála Kometa tři zápasy s čistým štítem. - Po dvou zápasech na přelomu roku, v nichž vyšli Pražané naprázdno, bodovali třikrát za sebou naplno při skóre 10:1. - Kometa vyhrála ve vzájemných zápasech doma třikrát za sebou v základní době, plný bodový zisk si Sparta odvezla naposledy 3. ledna 2017 po vítězství 5:2. Tabulka: 1. Sparta Praha 31 19 1 3 8 114:66 62 2. Třinec 29 16 3 5 5 101:74 59 3. Mladá Boleslav 30 15 5 3 7 103:71 58 4. Plzeň 30 15 4 5 6 103:73 58 5. Liberec 30 15 3 2 10 90:67 53 6. Hradec Králové 30 15 2 2 11 85:73 51 7. Karlovy Vary 29 12 5 2 10 83:93 48 8. Pardubice 30 11 4 3 12 80:90 44 9. Brno 29 11 3 3 12 80:83 42 10. Litvínov 29 6 7 3 13 66:80 35 11. Vítkovice 29 7 4 5 13 66:86 34 12. Olomouc 30 8 2 4 16 57:93 32 13. Zlín 30 7 2 2 19 63:98 27 14. České Budějovice 30 3 3 6 18 72:116 21