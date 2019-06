Hráči Golden State vyrovnali finále NBA s Torontem

Toronto - Basketbalisté Golden State Warriors v druhém utkání finále NBA zvítězili 109:104 na palubovce Toronta a srovnali sérii na 1:1. Raptors, kterým se střelecky tentokrát tolik nedařilo, sice v závěru mohutně dotahovali, ale jejich naděje zmařil šest vteřin před koncem trojkou Andre Iguodala. Finále se nyní přesouvá na hřiště obhájce titulu do Oaklandu.

První zápas Warriors prohráli 109:118 a také nedělní duel se zpočátku vyvíjel lépe pro Toronto, které ve druhé čtvrtině vedlo už o 12 bodů. Pak ale přišel velký obrat hostů díky šňůře 22:3. Hráči Golden State si vytvořili dvouciferný náskok, který drželi až do koncovky.

"Třetí čtvrtina se nám nepovedla. Minuli jsme hodně střel. Tam jsme zápas ztratili, protože soupeř získal sebevědomí," litoval Kyle Lowry.

V posledních pěti a půl minutách si ale slabší chvilku vybrali i Warriors, kteří se nemohli trefit do koše. I proto, že na marodku ke Kevinu Durantovi se v závěrečné čtvrtině přidal Klay Thompson a zatím není jisté, jak vážné jeho svalové zranění je. Raptors toho využili a šňůrou 10:0 se půl minuty před koncem dotáhli na rozdíl dvou bodů.

Pak navíc málem získali míč agresivní obranou na Stephena Curryho. Ten si ale poradil, riskantní přihrávkou našel Shauna Livingstona, který míč posunul na zcela volného Iguodalu a jeho trojka zápas rozhodla.

Thompson před svým zraněním zaznamenal 25 bodů, Curry dal 23 bodů. Draymond Green měl 17 bodů, 10 doskoků a devět asistencí a těsně mu tak unikl čtvrtý triple double za sebou. Toronto táhl s 34 body Kawhi Leonard, Fred VanVleet přidal 17 bodů a Kyle Lowry 13.

Při zdravotních potížích řady hráčů Golden State, mezi něž se zařadil i náhradník Kevin Looney, bylo důležité, že přispěli k vítězství i další náhradníci. Veterán Andrew Bogut stihl za sedm minut šest bodů, Quinn Cook trefil tři trojky.

"Bylo to skvělé vítězství. Jsem na tým opravdu pyšný a především na naše hráče z lavičky. Teď se musíme snažit uhájit domácí palubovku i přes naše zdravotní potíže," řekl trenér Warriors Steve Kerr. "Uvidíme, jak na tom hráči budou. Vím, že i kdyby byl Klay (Thompson) napůl mrtvý, tak řekne, že je v pohodě. Musíme ho tedy pořádně vyšetřit, ale nemělo by to být vážné," dodal.

Torontu nepomohlo ani to, že jasně vyhrávalo útočný doskok 15:6 a dalo 23 bodů z druhých šancí. Problémem byla špatná střelba s úspěšností jen 37 procent. Z trojky dokonce Raptors trefili jen 11 z 38 pokusů. Hrdina prvního utkání Pascal Siakam proměnil jen pět z 18 střel.

Finále play off basketbalové NBA - 2. zápas:

Toronto - Golden State 104:109 (27:26, 59:54, 80:88)

Nejvíce bodů: Leonard 34, VanVleet 17, Lowry 13, Siakam 12 - Thompson 25, Curry 23, Draymond Green 17, Cousins 11. Stav série: 1:1.