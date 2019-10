Hráči Chicaga si užili Prahu, dnes už v O2 areně trénovali

Praha - Hokejisté Chicaga s českými útočníky Davidem Kämpfem a Dominikem Kubalíkem si dnes odpoledne poprvé zatrénovali v pražské O2 areně, kde v pátek vstoupí do nového ročníku NHL utkáním proti Philadelphii. Po pondělním příletu z Berlína si v úterý užili v Praze den volna, ale nyní už se chystají na NHL Global Series. Ve čtvrtek se fanouškům v O2 areně představí stejně jako Flyers při otevřeném tréninku.

"Cítím se dobře. Únava z cestování furt je, ale je ještě pár dní do zápasu, takže to bude v pohodě a budeme připravení," řekl novinářům Kämpf, který se připravuje na vstup do sezony v jednom útoku s nováčkem Kubalíkem a Brandonem Saadem, vítězem Stanley Cupu s Blackhawks z let 2013 a 2015.

"Čeká je zápas doma. Hlavně pro Dominika to asi bude hodně výjimečné, protože zároveň půjde o jeho premiéru v našem dresu," řekl Saad. "Občas spolu něco promluví česky, takže jim nerozumím. Oba to jsou ale fajn kluci, tak doufám, že mě za zády nepomlouvají," usmíval se.

Dvojice českých hokejistů svým spoluhráčům po pondělní společné večeři na úterní program jen doporučila místa, kam se vydat. Oba využili volna a zamířili za rodinami - Kubalík do Plzně a Kämpf do Chomutova. "Někteří spoluhráči byli na Karlově mostu, šli se podívat i na Pražský hrad. Pár kluků bylo na lodi. Myslím, že každý si našel to své a ten den strávil v pohodě," uvedl Kubalík.

"Byl čas si v klidu projít město. Jsem nadšený, je tu opravdu krásně. Ta historie tu na vás úplně dýchá. Večer nás čeká fotbal, moc se na to těším. Je super, že můžeme zažít ten evropský způsob fandění s chorály a podobně," prohlásil Saad před návštěvou duelu Ligy mistrů Slavie s Dortmundem, kam míří i hráči s Philadelphie s útočníkem Jakubem Voráčkem.

"Ještě musím zkusit české jídlo. Ale teď už se budu pomalu snažit přejít z toho turistického režimu k tomu, že se blíží začátek základní části a musíme se začít maximálně soustředit na hokej," dodal Saad.

Prahu si užil také útočník Andrew Shaw. "Zatím nám na tomhle výletě hodně pršelo, ale včerejšek byl fakt parádní. Měli jsme navíc spoustu času, abychom si to tady prošli a pěkně si to užili," prohlásil.

"Cesty dlážděné kostkami, staré budovy... Říkáte si, jak to muselo být dříve obtížné postavit, když ještě nebyly k dispozici dnešní technologie. Museli to stavět dlouho, ale ty budovy tu pořád jsou. Krásná historie," řekl Shaw.

"Bylo to skvělé, že jsme si mohli užít společně den v Praze. Jsme tu pěkně pohromadě a i to byl jeden z důvodů, proč jsme sem vyrazili. Někteří z kluků už tady byli, ale zdaleka ne všichni. Praha je úžasné město. Teď už se ale zase začínáme soustředit na to, abychom byli připravení na pátek, jak je třeba," prohlásil kouč Blackhawks Jeremy Colliton.

Na dnešním tréninku Kubalík s Kämpfem překvapili a potěšili mladé naděje pražské Hvězdy, které vzali v rámci sponzorské akce na led, dali jim klubové dresy i vstupenky na páteční duel. "Je vždycky fajn jít na led s dětmi. Ani nevěděli, že přijdeme. Doufám, že jsme jim udělali radost," řekl Kubalík.

"Myslím, že se to klukům líbilo. Byli překvapení, nečekali to. Kdyby se mi to stalo v jejich věku, tak bych z toho byl nadšený, tak určitě budou taky," připojil Kämpf.

Ve čtvrtek se od 15:00 představí při otevřeném tréninku pro fanoušky, kteří si zakoupili vstupenky, poprvé po úterním příletu do Prahy z Lausanne a dnešním volnu Philadelphie. Chicago bude trénovat hned po ní v 16:45.

"Nějaký trénink před lidmi už jsem absolvoval. Ale co jsem slyšel, tak má být skoro vyprodáno, takže tolik lidí jsem na tréninku ještě nezažil. Myslím, že to bude hodně divoké," dodal Kämpf.