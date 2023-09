Hráči Českých Budějovic zvítězili díky Hovorkově trefě v Plzni 1:0

Plzeň - Hokejisté Českých Budějovic zvítězili ve 3. kole extraligy na ledě Plzně hubeným skóre 1:0 a připsali si druhou výhru za sebou. Po bezbrankové úvodní části ve 22. minutě nakonec vítěznou trefu hostů zaznamenal sváteční střelec Mikuláš Hovorka. Brankář Motoru Dominik Hrachovina domácím skórovat nedovolil, a tak Západočeši utrpěli druhou porážku v řadě.

Domácí v úvodu přečkali oslabení a postupně převzali iniciativu. Při vyloučení Tomana ale Adam osamocený mezi kruhy neprostřelil gólmana Hrachovinu a naopak z protiútoku ve vlastním oslabení Beránek svůj nájezd zakončil nepřesnou střelou. V pokračující početní výhodě zblízka neskóroval ani kapitán Indiánů Schleiss.

Následná opatrná hra s množstvím nepřesností přinesla další vzruch až po pauze, kdy se ve 22. minutě po akci Valského se štěstím prosadil dorážkou v brankovišti obránce Hovorka, který se krátce předtím vrátil z trestné lavice. Vedoucí gól hosty povzbudil a nervózně hrající domácí přehrávali. Během tlaku v polovině utkání Gulaš několikrát táhlou střelou prověřil gólmana Hlavaje.

Na druhé straně se do šance protáhl až ve 36. minutě Mertl, zakončil však v tísni slabě. Podobně nedotáhl svoji individuální akci za chvíli Benák. Indiánům nevycházely přesilovky, dobře bránící Jihočeši ubránili i čtvrté oslabení.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice vstoupili aktivněji domácí, jenže promarnili další početní výhodu a naopak po jejím skončení Kachyňa z levého kruhu jen těsně minul plzeňskou branku. Při přesilové hře hostů ujel po pravém křídle Pour, jehož střelu skvěle zastavil lapačkou Hrachovinu.

Zoufalou snahu Indiánů o vyrovnání podpořil v 53. minutě vyloučením Ordoš, ale Jihočeši odolali a z brejku v 57. minutě odmítl rozhodnutí tváří v tvář Hlavajovi Simon. V průběhu dlouhé plzeňské hry bez brankáře ještě odkrytou branku minul po Dujsíkově křížné přihrávce Houdek a Zámorského ránu vyrazil pozorný Hrachovina.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Bylo to vyrovnané utkání, bohužel nás sráží neproměňování šancí, především přesilové hry bychom měli proměňovat. Chyběl nám tam větší tlak do branky, což nás provázelo i ve hře pět na pět. Bez branky se nedá vyhrát a nám se nepovedlo ani bodovat. Soupeř výborně bránil a ubojoval to. Po polovině hry jsme stáhli hru na tři pětky, předtím to nemělo správné tempo. Musíme se z toho poučit a připravit se na další zápas.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): "Plzeň je doma vždy silná, podpořená fanoušky. Chtěl bych poděkovat týmu za extrémní obětavost a poděkování patří i našim fanouškům za povzbuzování. Hodně se nám to dnes sešlo, skvěle jsme zvládli defenzivní část, především oslabení. Nepropadli jsme ani ve hře pět na pět. Hráli jsme zodpovědně celých šedesát minut, pak může tým takový zápas vyhrát. V závěru nás domácí zatlačili, ale kluci skvěle blokovali střely. Dneska kluci obranné pásmo zvládli, ale neustále je na čem pracovat. Zůstáváme nohama na zemi."

HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávka: 22. Hovorka (Valský). Rozhodčí: Hribik, T. Veselý - J. Svoboda, Gerát. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 5186.

Sestavy:

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Kvasnička, A. Jiříček, Piskáček, Dujsík, Michal Houdek - M. Indrák, Lev, Schleiss - Rekonen, Mertl, Pour - Holešinský, Benák, K. Hrabík - Matýs, Adam, P. Straka - Jansa. Trenér: Kořínek.

České Budějovice: Hrachovina - Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Kachyňa, Štencel - Gulaš, Harris, D. Simon - Kubík, Pech, Ordoš - Valský, Vopelka, F. Přikryl - Koláček, M. Toman, M. Beránek. Trenér: Čihák.