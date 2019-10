Hráčem září se v lize stal Mareš, mezi trenéry vyhrál Trpišovský

Praha - Hráčem první fotbalové ligy za měsíc září se stal teplický útočník Jakub Mareš. Nejlepším trenérem zvolili vybraní novináři slávistického kouče Jindřicha Trpišovského, který anketu ovládl podruhé za sebou. Ligová fotbalová asociace informovala o výsledcích na webu nejvyšší soutěže.

Dvaatřicetiletý Mareš, který se do Teplic vrátil před sezonou, prožil v září jeden z životních měsíců. Stříbrný medailista ze světového šampionátu dvacítek v roce 2007 dal ve čtyřech ligových zápasech, do kterých zasáhl, čtyři branky a výrazně pomohl Severočechům k posunu do středu tabulky.

Třiačtyřicetiletý Trpišovský obhájil prvenství mezi trenéry a v anketě LFA triumfoval už poosmé v kariéře. Pražané sice v září nejprve pod jeho vedením v přesilovce senzačně ztratili náskok v Opavě a jen remizovali 1:1, poté ale zvítězili ve všech třech ligových zápasech a jako obhájci titulu si upevnili první místo v tabulce.