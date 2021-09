Hráčem měsíce ve fotbalové lize je slávista Schranz, trenérem sparťan Vrba

Praha - Hráčem měsíce v první fotbalové lize se stal slávistický útočník Ivan Schranz, který s pěti góly vede tabulku střelců. Mezi trenéry za srpen zvítězil sparťanský Pavel Vrba. Výsledky ankety za úvodní měsíc nové sezony dnes oznámila Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Schranz před sezonou zamířil do Slavie z Jablonce a obhájci titulu se zatím vyplácí. Blýskl se především v 2. ligovém kole na konci července v Teplicích hattrickem, který se mu započítával do ankety o hráče měsíce srpna. Další trefy přidal sedmadvacetiletý slovenský reprezentant do sítě Mladé Boleslavi a Karviné. Červenobílí v pěti kolech neprohráli, k dobru mají odložený zápas s Olomoucí.

Přemožitele nepoznala ani Sparta, která vede neúplnou tabulku. Pod trenérem Vrbou Letenští v šesti kolech pětkrát zvítězili a s 16 vstřelenými brankami mají zatím nejlepší útok nejvyšší soutěže.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.