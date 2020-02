Hraboši jsou prý v 80 pct ozimů, ve Vlčnově na ně mají speciální stroj

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku představili 25. února 2020 speciální stroj na hubení hrabošů vyvinutý ve Švýcarsku. Stroj zapřažený za traktor vytváří v půdě rýhu, do které klade otrávenou návnadu. Umělou noru následně udusá válec.

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku představili 25. února 2020 speciální stroj na hubení hrabošů vyvinutý ve Švýcarsku. Stroj zapřažený za traktor vytváří v půdě rýhu, do které klade otrávenou návnadu. Umělou noru následně udusá válec. ČTK/Glück Dalibor

Vlčnov (Uherskohradišťsko) - Přemnožení hraboši polní se nyní na Moravě a ve Slezsku vyskytují zhruba v 80 procentech ozimů, tedy v plodinách, které zemědělci vyseli loni na podzim a sklidí je letos v létě. Loni v listopadu se hraboši na stejném území vyskytovali asi ve 40 procentech ozimů. Novinářům to dnes řekl Ludvík Tvarůžek, náměstek ředitele Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži, který se sledováním výskytu hrabošů zabývá. Zemědělci z Vlčnova hubí hraboše s pomocí speciálního stroje. Vytváří v půdě rýhu, do které klade otrávenou návnadu. Umělou noru následně udusá válec.

"Jsme zhruba rok poté, co jsme zjistili nárůst výskytu tohoto škůdce. Situace se v podstatě stala extrémní. Myslím si, že je výjimečná a sama se nevyřeší. Bude vyžadovat mimořádné řešení," uvedl Tvarůžek.

K dalšímu rozšíření hrabošů podle něj mimo jiné přispěla mírná zima. "Největší výskyty jsou ve Zlínském kraji, je to okres Zlín, okres Kroměříž a okres Uherské Hradiště. Střední výskyty jsou na Olomoucku a zase naopak na Brněnsku směrem na Hodonínsko a Břeclavsko výskyt graduje," řekl Tvarůžek.

Pokud se podle Tvarůžka nevyužije systém opatření, která populaci hraboše potlačí, považuje za pravděpodobné, že zamoření polí bude horší než loni. Zásadním způsobem by podle něj mohl pomoci stroj ze Švýcarska, který jako první v tuzemsku začali využívat na farmě bratří Tykalových ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Zařízení vytváří v půdě rýhu, do které klade otrávenou návnadu. Umělou noru následně udusá válec. "Je to jeden z mála postupů, který je legislativně přípustný," řekl Tvarůžek.

Video: Zemědělci z Vlčnova hubí hraboše s pomocí speciálního stroje

Stroj může v kalamitním roce pomoci regulovat celoplošně výskyt hrabošů na polích, které jsou nejvíce postiženy, míní Tvarůžek. "V běžných letech může sloužit jako pomůcka, která ošetří okraje polí kolem travních pásů, kolem příkop, které jsou zdrojem pro škůdce a které nemůžete jinak ošetřovat," doplnil Tvarůžek.

Zdokumentované škody způsobené od loňska hraboši dosáhly podle nedávného vyjádření předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy asi 1,7 miliardy korun. Hraboši se podle svazu rozšířili z Moravy do Čech, zasažené plochy představují kolem 150.000 hektarů.

Zemědělec Antonín Tykal z Vlčnova na Uherskohradišťsku začal spolu s bratrem jako první v republice hubit hraboše za pomoci speciálního stroje vyvinutého ve Švýcarsku. Stroj zapřažený za traktor vytváří v půdě rýhu, do které klade otrávenou návnadu. Umělou noru následně udusá válec. Účinnost stroje je výborná, řekl dnes novinářům Tykal.

Se strojem hubí hraboše prozatím několik týdnů. "Je to součást komplexního řešení, které může zemědělec udělat. Není to stroj pro plošnou aplikaci. Zatím jsme udělali několik hektarů. Z pohledu zemědělce vidím, že tam ta účinnost je," uvedl Tykal. Stroj by podle něj měl zabránit otravě a následnému úhynu zvířat, která hraboše loví.

V okolí Vlčnova hospodaří podnik bratrů Tykalových zhruba na 500 hektarech. "Máme zaseto nějakých 200 hektarů ozimých obilovin a to zasažení (hrabošem) je tam řádově v desítkách procent. Nejvíc jsou poškozeny obiloviny v rané fázi a řepka ozimá," doplnil zemědělec.

Podle Josefa Kachníka, zástupce firmy, která stroj do České republiky dováží, dokáže zařízení otrávenou návnadu umístit stoprocentně pod povrch půdy. "Nestane se, aby jedno jediné zrnko zůstalo na povrchu, kde by ho sezobl nebo pozřel dravec nebo cokoliv jiného," řekl Kachník. Stroj už podle něj začali používat také první zemědělci na Slovensku. Cena stroje se pohybuje podle typu zhruba od 250.000 do 750.000 korun.

Zařízení si dnes ve Vlčnově spolu s desítkami zemědělců a odborníků prohlédl i ekolog Emil Tkadlec z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. "Pokud jde o ochranu přírody, určitě je to velice dobrá volba. Pokud se to osvědčí na větších lánech, tak já bych to osobně podporoval," řekl ČTK Tkadlec.