Hrabalovu chatu možná koupí kraj, stát pomůže s přípravou expozice

Praha - Chatu spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku by mohl koupit Středočeský kraj, stát by potom pomohl s provozem a s obsahovou náplní případné expozice. Ministerstvo kultury je připravené podepsat memorandum o spolupráci, s tím, jak by připomínka známého spisovatele v místě jeho působení mohla vypadat, by mohl pomoci Památník národního písemnictví.

ČTK to řekla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová. Případnou koupi chaty musí schválit krajské zastupitelstvo. Chata se objevila v nabídce realitní kanceláře, prodávající za ni požaduje 11,9 milionu korun.

"Zatím proběhla předběžná jednání s majitelem i ministerstvem. Návrh dalšího postupu jde do rady 26. srpna, pokud ta jej schválí, budeme moci pokračovat v jednání," řekla ČTK Martina Kemrová, mluvčí krajského úřadu.

Chata je nyní v soukromém vlastnictví a není kulturní památkou. Podle informací ČTK je majitel ochotný o ceně jednat, v inzerátu záměrně uvedl cenu vyšší, aby zabránil jejímu nákupu spekulanty.

Obec Hradišťko, jejíž je Kersko součástí, má asi 700 obyvatel. Hrabala kromě jeho chaty připomíná také naučná stezka. Sousedé z chatové osady Kersko byli Hrabalovi předlohou pro knihu Slavnosti sněženek, podle níž vznikl i stejnojmenný film režiséra Jiřího Menzela.

Ve sbírce Středočeského kraje, kterou spravuje Polabské muzeum v Poděbradech, je už ke zhlédnutí osobní automobil Bohumila Hrabala. V nově připravované expozici ve Vlastivědném muzeu v Nymburce se bude připomínat jeho přínos pro literaturu 20. století. Náměstek středočeské hejtmanky Martin Kupka (ODS) již dříve uvedl, že by chata v majetku kraje byla další důstojnou připomínkou Hrabala, umožnila zdůraznit význam jeho tvorby a zároveň by mohla přispět k rozvoji cestovního ruchu v území.

Chata v Kersku patřila Bohumilu Hrabalovi (1914 až 1997) a jeho ženě Elišce Hrabalové. Spisovatel ji koupil v roce 1965. Bezdětní Hrabalovi odkázali chatu synovi sousedů Eliášových – Radkovi. Eliášovi se o Bohumila Hrabala starali do konce jeho života.