Hra měla náboj a energii, přístup byl skvělý, těšilo Šilhavého po jasné výhře

Olomouc - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý po jasné výhře 5:0 v přípravném utkání proti Faerským ostrovům ocenil, že jeho svěřenci duel s outsiderem nepodcenili a odměnili více než deset tisíc diváků na olomouckém Andrově stadionu dobrou hrou i góly. Národní tým se vypořádal s množstvím absencí, jeden ze šesti nováčků Mojmír Chytil dokonce vstřelil jako první debutant v samostatné české historii hattrick.

"Nebyli jsme úplně hned rozhodnutí, že ho postavíme od začátku. Ale po tréninku nám vykrystalizovala sestava takhle, i s přihlédnutím k dalšímu utkání v Turecku. Vyšlo mu to parádně, ale přispěli i další kluci, kteří přišli do zápasu a rozhodně se neztratili. Dneska večer zaslouží pochvalu všichni," řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

Olomoucký útočník Chytil se na domovském stadionu prosadil třikrát mezi 13. a 23. minutou. Do poločasu skóroval ještě Václav Černý a po změně stran se trefil při premiéře v reprezentačním "áčku" také Patrizio Stronati. Debut si odbyli rovněž Jan Navrátil, Ondřej Zmrzlý, Matěj Chaluš a Petr Schwarz.

"Kluky musím pochválit, přes všechny problémy se skládáním týmu to dopadlo výborně. Hráli s chutí, s nasazením. Splnili jsme to, co jsme slibovali před zápasem, i tím jsme třeba nalákali diváky na zápas. Pět gólů je hodně, i hra měla náboj a energii," ocenil jednašedesátiletý kouč. Pro jeho tým šlo o konfrontaci s jedním ze soupeřů v nadcházející kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024.

"Přistoupili jsme k tomu skvěle, tým chtěl pořád hrát. Dřív to tak možná nebývalo, ale dneska jsou Faeřané houževnatý a nepříjemný tým. I když jsme je porazili o pět gólů, v kvalifikaci nebudou ta utkání jednoduchá. Hlavně u nich na umělé trávě," upozornil Šilhavý po páté výhře české reprezentace nad ostrovním výběrem.

Národní tým v Olomouci navázal takřka přesně po roce na vysoké vítězství 7:0 nad Kuvajtem. "Už dlouho jsme nezažili mexické vlny na konci zápasu. Celá ta akce se vydařila, lidé byli bezvadní, je tu příjemné prostředí. Rád se sem vracím. I proto jsem rád, že jsme předvedli takový výkon a takový výsledek," těšila Šilhavého atmosféra na Andrově stadionu.

Jeho svěřenci uspěli po čtyřech porážkách a v tomto roce si v devátém utkání připsal druhou výhru. Kalendářní rok zakončí v sobotu dalším přípravným duelem v Turecku. "Dnes jsme nechali hrát osu týmu a doplnil jsme ji dvěma nováčky, další jsme přidávali až v průběhu. Střídáním jsme rozložili síly na zápas v Turecku, kde nás čeká těžší soupeř," dodal kouč, který vede národní tým od roku 2018.