Hovorku s Novákem nahradili v reprezentaci Simič se Zmrhalem

Praha - Z nominace české fotbalové reprezentace na páteční domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Anglií a následný přípravný duel se Severním Irskem vypadli kvůli zranění obránci David Hovorka ze Slavie s Filipem Novákem z Trabzonsporu. Nahradili je stoper Stefan Simič z Hajduku Split a záložník Jaromír Zmrhal z Brescie. Národní tým se dnes před polednem sešel v Praze.

"David Hovorka už v těch předchozích zápasech za Slavii hrál se sebezapřením. Kolem oběda jsme to ještě konzultovali s Davidem a s doktorem Krejčím. Teď už to dospělo do fáze, že se to musí doléčit a že se David odpojil od národního mužstva," řekl novinářům Jiří Chytrý, asistent hlavního reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. "Filip Novák měl problémy s třísly, kvůli kterým nedohrál poslední utkání," dodal Chytrý.

Pozici levého beka místo Nováka v kádru zaujme záložník Ladislav Krejčí, který na postu v defenzivě nastupoval v posledních zápasech v klubu za Boloňu. "Rozhodli jsme se, že jako alternaci za Filipa posuneme Láďu o post dolů. A za Láďu přibyl Jarda Zmrhal jako ofenzivní hráč," vysvětlil Chytrý.

Hovorku zastoupil Simič, který má zatím za národní A-tým jediný start, ale byl v kádru při předchozím zářijovém srazu. "Odvádí dobré výkony v klubu. Navíc byl na minulém srazu, měli jsme možnost ho vidět na tréninku a byli jsme s ním spokojeni," řekl Chytrý.

Další nominovaní hráči podle něj nemají závažné zdravotní problémy. Už o víkendu kvůli zlomenině čéšky vypadl záložník David Pavelka, kterého nahradil Lukáš Kalvach.

Až večer se k týmu připojí útočník Zdeněk Ondrášek z Dallasu, který byl dodatečně nominovaný v minulém týdnu. "Po odchodu do Ameriky mu chviličku trvala adaptace a teď podává stabilně dobré výkony. Na to, jak je fyzicky vybavený, že je to typologicky silový hráč, tak je nadprůměrně pohyblivý, rychlostně dobře vybavený a efektivní. To je zajímavá kombinace. Slibujeme si od něj, že díky tomu můžeme být nebezpečnější a efektivnější v útočné fázi," uvedl Chytrý.

Po zranění je už zdravotně v pořádku útočník Patrik Schick. "Patrik odjížděl už z minulého srazu s tím, že měl problémy s kotníkem. V Lipsku se rozhodli ho dobře doléčit. Dotrénoval a úplně ideální pro nás bylo, že už stihl nastoupit i do soutěžního utkání," řekl Chytrý.

Český tým si dnes poprvé po srazu zatrénuje a bude se připravovat v Praze. V pátek ho čeká v Edenu utkání evropské kvalifikace s vedoucí Anglií, před nímž drží ve skupině postupové druhé místo před třetím Kosovem. V pondělí reprezentanti odehrají na Letné přípravný duel se Severním Irskem.

"Realita je taková, že asi klíčové utkání bude (v listopadu) s Kosovem, ale jakékoliv body s Anglií by byly velice pozitivní a povzbudivé do dalšího vývoje skupiny," řekl Chytrý.

Český tým se pokusí napravit březnový debakl 0:5 z Anglie z úvodu kvalifikace. "Tam jsme viděli největší problém ve hře s míčem. Doma bychom chtěli být mnohem odvážnější a nebezpečnější směrem dopředu, udržet míč, nebát se hrát. Anglie má skvělé individuality, ale zaměřovat se na jednotlivé hráče nejde. Budeme se muset pokusit eliminovat jejich hru jako celek. Když se to podaří, máme šanci uspět a bodovat," dodal Chytrý.