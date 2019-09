Hovorka je rád, že v husté atmosféře při derby udržel nervy

Praha - Obránce David Hovorka byl jedním z fotbalistů Slavie, kteří se v pražském derby na Spartě museli vypořádat s ještě silnějšími nenávistnými reakcemi od domácích fanoušků. Ti totiž před šlágrem 10. kola první ligy zacílili na bývalé hráče Letenských v dresu úhlavního rivala. Sedmadvacetiletý stoper je rád, že v husté atmosféře udržel nervy a s úřadujícími mistry si odvezl jednoznačné vítězství 3:0.

Sparťanští příznivci kampaní "Krysa pro krysu" chtěli dát najevo, jak moc opovrhují někdejšími oblíbenci, kteří šli hrát do Slavie. Diváci plyšové krysy, hady a prasata krátce před výkopem z tribun naházeli k trávníku, ale až na hráče nedohodili.

"Věděli jsme, do čeho jdeme, že nás nebude čekat nic lehkého. Zvlášť, když jsme věděli, že se připravujou ty krysy a podobné věci. Takže jsme počítali s tím, že atmosféra bude dost hustá, ale myslím, že jsme udrželi nervy. Až na ten konec, kdy jsme dostali zbytečně červenou," řekl Hovorka novinářům a připomněl vyloučení dalšího bývalého sparťana Josefa Hušbauera v 66. minutě.

Líbilo se mu, že Slavia kampaň Sparty otočila v charitu. Šéf "červenobílých" Jaroslav Tvrdík totiž slíbil, že za každého plyšáka na trávníku vršovický klub věnuje stokorunu na nadaci léčby dětské leukémie. "Chtěl bych pochválit náš vedoucí tým, jak se k tomu postavili. Vzali jim vítr z plachet a udělali z toho nadační fond pro děti. Klobouk dolů, výborná myšlenka. Podpořilo to dobrou věc," ocenil Hovorka.

Návrat na Letnou pro něj byl specifický. "Prožil jsem tady pár let. Nebudu lhát, některé věci se mi připomenou. Ale musel jsem být stoprocentně připravený na to, abych odvedl já i tým co nejlepší výkon. Naštěstí se nám to povedlo a vyhráli jsme 3:0," uvedl rodák z Kladna, které v létě do Slavie přestoupil z Jablonce.

"Já tu rivalitu znám ze strany Sparty, teď to poznávám i ze Slavie. Emoce tam jsou, já jim rozumím. Moje cesta se nějak vzala, i když je asi jedno, jak to tady budu rozebírat dál. Jsem rád, že jsem ve Slavii, tohle musím ignorovat a jít dál," dodal Hovorka.

Přestože domácí fanoušci dávali nejvíce zabrat záložníkovi Slavie a svému bývalému kapitánovi Nicolaemu Stanciuovi, také on si musel vyslechnout pískot a nadávky z tribun. "Já to docela mám rád. Dřív jsem z toho byl trošku nervózní, ale postupem času to naopak beru ve svůj prospěch a užívám si to," přiznal Hovorka.

Svěřenci Jindřicha Trpišovského po deseti kolech vedou tabulku o tři body před Plzní, na sedmou Spartu mají už dvanáctibodový náskok. "Koukáme sami na sebe. Samozřejmě vnímáme, jaká je situace, ale je to hlavně o nás. Myslím, že ta cesta je daleko lepší, než se koukat na ostatní. Dá se říct, že se můžeme porazit jenom sami. Ale to asi každý," konstatoval Hovorka.

