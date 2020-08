Houston zdolal kolektivním výkonem lídra NBA

Orlando - Basketbalisté Houstonu si v NBA vyšlápli na nejlepší tým soutěže Milwaukee a díky kolektivnímu výkonu zvítězili 120:116. Bucks se sice podařilo udržet nejlepšího střelce soutěže Jamese Hardena na 24 bodech, ale sedm z osmi hráčů Rockets, kteří zasáhli do hry, dalo minimálně devět bodů. Nejvíc Russell Westbrook jednatřicet. Milwaukee tak nestačilo ani 36 bodů, 18 doskoků a osm asistencí Janise Adetokunba.

Houston se opět spoléhal na svou silnou zbraň střelbu z dálky a 61 pokusy za tři body vyrovnal rekord NBA; proměnil z nich 21. Z dálky úspěšně vystřelil každý z osmi hráčů Rockets.

Milwaukee, které si mohlo zajistit prvenství ve Východní konferenci, téměř celou poslední čtvrtinu vedlo a ještě tři minuty před koncem o osm bodů. Pak se ale Bucks dopustili tří ztrát za sebou, čehož Houston využil k obratu šňůrou 9:0. Milwaukee si ještě dvakrát vzalo vedení zpátky, ale Westbrook vždy trestnými hody odpověděl. Když Adetokunbo 14 vteřin před koncem ztratil další míč a Khris Middleton dvakrát neproměnil pokus za tři body, radoval se Houston z výhry.

"Běžně, když v koncovce vedeme, tak to dokážeme uhrát do vítězství. Dnes ale ne. Bylo tam hodně chyb. Máme o čem přemýšlet a z čeho se poučit," řekl Adetokunbo. Nemohl ho tak těšit ani fakt, že se stal po Kareemu Abdulovi-Jabbarovi teprve druhým hráčem za posledních 50 let, který v 15 utkáních za sezonu zaznamenal minimálně 30 bodů, 15 doskoků a pět asistencí.

Důležité vítězství si připsalo San Antonio proti Memphisu 108:106. Dostalo se tak na deváté místo Západní konference a snížilo náskok právě osmého Memphisu na dvě výhry. Stále tak Spurs mohou živit naději na 23. postup do play off v řadě. Hrdinou byl DeMar DeRozan, jenž vteřinu před koncem proměnil oba trestné hody po faulu, který si individuální akcí vybojoval.

Do Orlanda, kde se dohrává sezona v uzavřeném komplexu, přitom Spurs dorazili až coby 12. tým konference. Po restartu mají už dvě výhry. "Hrajeme, jako by každý zápas byl náš poslední," řekl rozehrávač Dejounte Murray, s 21 body nejlepší střelec Spurs. Memphisu nestačil výkon Ja Moranta. Kandidát na cenu pro nováčka roku sahal po triple double s 25 body, devíti doskoky a devíti asistencemi.

Vzhledem k porážce Memphisu stále nemá jistou účast v play off ani Dallas. Mavericks totiž rovněž těsně prohráli 115:117 s Phoenixem. Luka Dončič s Kristapsem Porzingisem sice dali dohromady 70 bodů, ale bojovný Phoenix si poradil i se ztrátou 15 bodů, kterou ve druhé půli otočil. V posledních třech minutách pak dobrou obranou těsnou výhru uhájil.

Dallas se trápil se střelbou za tři body, proměnil jen šest z 31 pokusů a úspěšnost měl 19 procent. I Dončič dosáhl na 40 bodů, aniž by proměnil jedinou trojku. Nahradil to 18 body z trestných hodů. K tomu přidal osm doskoků a 11 asistencí.

Portland sice dohnal manko 24 bodů a v poslední čtvrtině nad Bostonem vedl, ale Celtics nakonec vyhráli 128:124. Jayson Tatum k tomu přispěl 34 body. Portland táhli Damian Lillard s 30 body a 16 asistencemi a Jusuf Nurkič, jenž dal také 30 bodů v teprve druhém zápase od loňské březnové zlomeniny nohy.

O osmičce postupujících ve Východní konferenci už je takřka rozhodnuto. Orlando zvítězilo nad Sacramentem 132:116 a Brooklyn nad Washingtonem 118:110, Wizards tak ztrácejí na příčky pro play off už sedm výher. "Ale ještě není konec. Kurzy jsou sice proti nám, ale my budeme dál bojovat," řekl kouč Washingtonu Scott Brooks.

NBA:

Boston - Portland 128:124, Brooklyn - Washington 118:110, Houston - Milwaukee 120:116, Memphis - San Antonio 106:108, Orlando - Sacramento 132:116, Phoenix - Dallas 117:115.

Východní konference:

1. x-Milwaukee 67 54 13 80,6 2. x-Toronto 65 47 18 72,3 3. x-Boston 66 44 22 66,7 4. x-Miami 66 42 24 63,6 5. x-Indiana 66 40 26 60,6 6. x-Philadelphia 66 39 27 59,1 7. Orlando 67 32 35 47,8 8. Brooklyn 66 31 35 47,0 9. Washington 66 24 42 36,4

Západní konference:

1. x-LA Lakers 65 50 15 76,9 2. x-LA Clippers 66 45 21 68,2 3. x-Denver 66 43 23 65,2 4. x-Houston 66 42 24 63,6 5. x-Utah 66 42 24 63,6 6. x-Oklahoma City 65 41 24 63,1 7. x-Dallas 69 40 29 58,0 8. Memphis 67 32 35 47,8 9. San Antonio 65 29 36 44,6 10. Portland 68 30 38 44,1 11. New Orleans 66 28 38 42,4 12. Sacramento 66 28 38 42,4 13. Phoenix 67 28 39 41,8

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.