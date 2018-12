Washington - Smutečním obřadem v episkopálním kostele svatého Martina v Houstonu dnes po čtyřech dnech skončila série pietních ceremonií k uctění památky zesnulého někdejšího amerického prezidenta George Bushe staršího. Rakev s pozůstatky někdejšího šéfa Bílého domu je nyní na cestě do texaského města College Station, kde bude Bush uložen do hrobu po bok své ženy Barbary a dcery Robin. Státní pohřeb se uskutečnil ve středu. Bush zemřel před týdnem v pátek ve věku 94 let.

Někdejší ministr zahraničí James Baker, který sloužil v Bushově administrativě, na dnešním pohřbu zdůraznil, že jeho zesnulý přítel měl odvahu válečníka, ale ještě větší kuráž mírotvůrce. Úvodem svého proslovu se Bushovi omluvil za to, že ho dnes bude chválit, neboť někdejší prezident, jak připomněl, nesnášel chvástání.

Bushe Baker označil za vůbec nejlepšího amerického prezidenta, kterému bylo umožněno odsloužit jen jeden mandát. Ve volbách v roce 1992 Bushe porazil demokrat Bill Clinton. Baker mimo jiné připomněl Bushovo důstojné chování vůči Sovětskému svazu v době, kdy se jeho impérium ve východní Evropě hroutilo. Prezident podle Bakera totiž velmi dobře věděl, že skromnost vůči padlému protivníkovi je tou nejlepší cestou.

Jeden z vnuků George Prescott Bush vzpomínal, jak on s 16 dalšími exprezidentovými vnoučaty vyrůstal s úctou k Bushovi staršímu, kterému mohli říkat dědo. K pobavení smutečních hostů, kterých bylo pozváno asi 1200, poznamenal, že jejich děda je nabádal ke hrám jako že vyhrává ten, kdo jako první usne.

Po skončení obřadu se smuteční kolona z houstonského kostela vydala na nádraží Union Pacific Railroad Westfield, odkud rakev zamíří vlakem do kampusu univerzity Texas A&M v College Station, kde je i Bushova knihovna. Na jejím pozemku bude Bush po krátkém rodinném pietním aktu, který je plánován na odpoledne místního času (23:15 SEČ), pohřben.

Smuteční soupravu z Houstonu povede lokomotiva s číslem 4141, kterou společnost Union Pacific zařadila v říjnu 2005 do služby na počest Bushe staršího. Lokomotiva vzdává hold 41. prezidentovi USA nejen svým číslem, ale také barevným vyvedením, které je bílomodré.