Houslista Svěcený zahraje ke 100. výročí narození Piazzolly

Praha - Ve velkém sále Novoměstské radnice v Praze se 11. března uskuteční slavnostní on-line koncert houslisty Jaroslava Svěceného ke 100. výročí narození Ástora Piazzolly. Právě na tento den připadne výročí největší osobnosti argentinského nového tanga. Koncert konaný vzhledem k protipandemickým opatřením bez publika bude prostřednictvím sociálních sítí přenášen do několika zemí včetně Piazzollovy rodné Argentiny. ČTK o tom informovala Svěceného manažerka Monika Trávníčková.

Program nabídne Piazzollovy skladby. Chybět nebude proslulé Libertango, které zviditelnil film 48 hodin v Paříži s Harrisonem Fordem v hlavní roli. "Piazzolla je můj velký oblíbenec. Je to borec populární zejména v Latinské Americe, kde jsou po něm pojmenovány ulice a školy. Pro ně je to takový hudební Maradona," řekl ČTK Svěcený.

Houslový virtuóz se zabývá už řadu let tvorbou tohoto autora, s hráčem na akordeon a bandoneon (druh knoflíkové tahací harmoniky) Ladislavem Horákem vydal album In the Sign of Tango, na němž jsou také skladby Piazzolly, a v současné době připravuje další podobné nahrávky. Právě Horák bude hostem koncertu na Novoměstské radnici, spolu se Svěceným také zahraje mladý akordeonista Martin Šulc, který loni v Maďarsku vyhrál mezinárodní soutěž mladých talentů klasické hudby Virtuosos V4+.

Argentinský hudební skladatel a hráč na bandoneon Piazzolla se narodil 11. března 1921 v Mar del Plata. Zahrnutím prvků jazzu i klasické hudby přeměnil tradiční tango do nového stylu nazvaného tango nuevo. V roce 1925 se rodina přestěhovala do New Yorku. Piazzolla byl od raného věku vystaven vlivům jazzu a klasické hudbě. Později v roce 1929 začal hrát na bandoneon, který mu jeho otec koupil v newyorkské zastavárně. V roce 1932 složil Piazzolla své první tango La Catinga. O dva roky později se seznámil s Carlosem Gardelem, jednou z nejdůležitějších osobností v historii tanga. V roce 1936 se vrátil s rodinou do Argentiny, kde začal hrát v různých orchestrech, mimo jiné ve slavném Anibal Troilo. Kromě hraní na bandoneon se Piazzolla věnoval hudebnímu aranžmá a hře na klavír. Mimo několika desítek alb, která vydal pod svým jménem, spolupracoval například s Gary Burtonem, Gerry Mulliganem nebo Lalo Schifrinem a složil hudbu k řadě filmů. V roce 1991 nahrál album s Kronos Quartetem. Zemřel 4. července 1992 v Buenos Aires.