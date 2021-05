Houslista Šporcl vyzval ke zmírnění opatření v uměleckém vzdělávání

Praha - Houslový virtuos Pavel Šporcl vyzval dnes ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby se snažil více rozvolnit protiepidemická opatření v uměleckém vzdělávání. Uvedl to v e-mailu, který má ČTK k dispozici. Podle Šporcla je problémem to, že v základních školách stále přetrvává zákaz zpívání a v základních uměleckých školách (ZUŠ) se mohou uvnitř scházet nanejvýš tříčlenné skupiny žáků. Opatření podle něj neodpovídají situaci, kdy v kultuře budou opět možné koncerty pro stovky diváků. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

Podle informací na webu ministerstva školství je nyní zpěv povolen pouze ve středních, vyšších odborných a vysokých školách, kde je stěžejní pro naplnění studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše šesti žáků v místnosti. Zpívat se může také v základních uměleckých školách, a to uvnitř ve skupinách do tří žáků.

Podle Šporcla je ale velký problém, že zákaz zpěvu stále platí i v základních školách s rozšířenou hudební výchovou. Dosud se tam učitelé snažili s dětmi zpívat aspoň při výuce na dálku, po návratu do lavic bez střídavé výuky od pondělí to ale už nepůjde, upozornil houslista. Nepříznivá situace podle něj přetrvává i na ZUŠ. Kvůli omezení počtu žáků, se podle něj dosud nemohou konat hodiny tance, sborového zpěvu, komorní hry ani výtvarné výchovy nebo dramatického oboru.

„V současnosti platí možnost společných hodin pro více osob pouze venku, a to za podmínek max. 30 dětí, ovšem každý zúčastněný musí mít kolem sebe prostor 15 metrů čtverečních. V těchto podmínkách opravdu společně nic nenacvičíte a nezazpíváte si,“ uvedl Šporcl. Znemožnění hromadné výuky podle něj vede k tomu, že se děti ze ZUŠ odhlašují, a školám se tak snižuje příjem školného. Doplnil, že ZUŠ navíc musí samy hradit testování svých zaměstnanců na covid-19.

Poukázal také na to, že ZUŠ zatím mohou dělat jen on-line koncerty. Například absolventské koncerty jsou přitom podle Šporcla v životě studentů důležitým momentem, který při konání na dálku ztrácí smysl. „Vzhledem k tomu, že je možnost dle vládních balíčků a vyhlášek uskutečňovat již v omezeném režimu i vnitřní koncerty, velmi rád bych viděl posun i v tomto segmentu školství,“ napsal.

Vyzval proto Plagu, aby zvážil úpravu některých nařízení tak, aby byla na stejné úrovni jako jiné segmenty společnosti. „Dávám tento e-mail do kopie i panu ministrovi zdravotnictví a paní hlavní hygieničce, se kterými jsem do minulého týdne jednal o otevření kultury. Vy společně musíte rozhodnout a dát jasný signál, že vám tato oblast školství není lhostejná,“ uzavřel.

Od pondělí bude možné pořádat kulturní akce venku s maximální účastí 700 sedících diváků. Podmínkou bude buď absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19. Podmínkou bude také stále ochrana dýchacích cest. Kulturní akce, které se konají v uzavřených prostorách, vláda zřejmě povolí o týden později.