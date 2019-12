Houkání sirén připomnělo sedm obětí střelby v ostravské nemocnici

Praha - Českem se dnes v poledne rozezněly sirény k uctění památky obětí střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska tam před týdnem zastřelil šest lidí a další tři zranil. Kriticky zraněná žena o dva dny později zemřela, a stala se tak sedmou obětí střelby.

Souvislý nepřerušovaný tón dnes po dobu 140 sekund vydávalo více než 8000 sirén po celém Česku. Návrh na uctění obětí ostravské tragédie touto formou schválila v pondělí vláda. Naposledy se sirény kvůli uctění památky neštěstí rozezněly loni 22. prosince, kdy připomněly 13 obětí důlního výbuchu ve Stonavě na Karvinsku.

Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska zahájil palbu bez varování v čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky minulé úterý ráno. Čekající pacienty střílel z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku. Z nemocnice se mu podařilo odejít před příjezdem policie. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice.

Policisté ve vyšetřování případu pokračují. Zjišťují například motiv pachatele či to, kde získal nelegálně drženou zbraň. Mapují jeho pohyb v nemocnici či těsně po útoku.

Muž zabil šest lidí, dalším třem způsobil zranění. Dva zranění muži už byli propuštěni z nemocnice do domácí péče. Třetí zraněnou byla žena, která umřela ve čtvrtek v nemocnici. Soudní znalci už ukončili pitvy obětí a státní zástupce povolil vydání ostatků pozůstalým. První pohřby se plánují na středu.

Mezi oběťmi střelce byli i dva zaměstnanci Vězeňské služby ČR, kteří byli v nemocnici v době svého volna. Jeden ze zastřelených příslušníků zachránil vlastním tělem svou nezletilou dceru.

Tragickou událost si lidé připomínají zapalováním svíček u nemocnice. Památku zesnulých už dříve uctili minutou ticha ostravští a krajští zastupitelé nebo si ji připomněli fotbalisté a fanoušci během sobotního utkání mezi Baníkem Ostrava a Spartou Praha. Uskutečnila se také mše v nemocnici.

Lidé také přispívají penězi na podporu zraněných a rodin obětí střelby. Účet na pomoc pozůstalým zřídila nejenom ostravská fakultní nemocnice, ale také Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Do dnešního rána se na nich sešlo dohromady 3,4 milionu korun. Sbírku vyhlásila i porubská Základní škola Ivana Sekaniny, která chce pomoci rodině muže, který vlastním tělem chránil svou dceru. V pondělí zahájila veřejnou sbírku také Vězeňská služba ve spolupráci s policejním odborovým svazem.

Pomoc pozůstalým po obětech střelby už schválila zastupitelstva Ostravy a kraje. Rodinám zavražděných každá z těchto institucí pošle 100.000 korun. Zranění dostanou polovinu.

Oběti střelby uctily u FN Ostrava za zvuku sirén desítky lidí

Několik desítek lidí dnes v poledne u Fakultní nemocnice Ostrava uctilo za zvuku sirén památku obětí střelby. K pietnímu místu lidé dál nosí květiny a zapalují svíčky. Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska před týdnem v nemocniční poliklinice bez varování začal střílet. Zastřelil šest lidí a další tři zranil. Sedmou obětí se s odstupem dvou dnů stala žena, která utrpěla těžké zranění a byla v kritickém stavu. Sirény se dnes k uctění památky obětí rozezněly po celé republice.

Se slzami v očích dnes u pietního místa před ostravskou nemocnicí stála i paní Blanka, která znala jednu z obětí střelby. "Kolegyně, která se mnou pracovala na transfuzní stanici skoro 40 let, tady zahynula. Je to tragédie, protože to byla vynikající laborantka, vynikající kolegyně a kamarádka, nemůžu se z toho vzpamatovat," uvedla plačící žena. Se svou kamarádkou se naposledy viděla před třemi týdny. O střelbě v nemocnici se dozvěděla, když byla s manželem na jiné poliklinice u lékaře. Podle ní byla její kolegyně vždy laskavá a chovala se velmi hezky k pacientům.

Na místo dnes krátce před pietním spuštěním sirén přišly zapálit svíčky také pracovnice z biochemické laboratoře. "Je to obrovská tragédie ... Zrovna jsme si říkaly, když jsme procházely (nemocnicí), že na těch lidech je vidět strach. Někteří stojí bokem čekáren," uvedla jedna z nich. Další doplnila, že i pro zaměstnance je situace stále velmi nepříjemná. "Je to těžké ... člověk to pořád vnímá a pořád na to musí myslet," uvedla. Ani jedna z žen nemusela využít psychologickou pomoc a mluvily o tom hlavně doma s rodinami. Dnes už se snaží k tragédii nevracet.

Řada lidí, kteří dnes na místo přišli uctít památku obětí, o tragédii vůbec mluvit nechtěla. Jen tiše zapálili svíčky nebo položili květinu. Během 140 vteřin sirén, které ale u nemocnice byly slyšet jen velmi slabě, lidé u polikliniky většinou zůstali stát. Náměstek pro léčebnou péči Josef Srovnal dnes novinářům řekl, že situace v nemocnici je stabilizovaná. "Ti, kteří byli v té době 'v ohni', tak se vrátili na pracoviště," uvedl Srovnal. Provoz na traumatologické ambulanci, kde střelec útočil, funguje jako dřív. Podle náměstka ale bude trvat hodně dlouho, než se klima ve zdravotnickém zařízení zcela vrátí k normálu. Osobně vnímá i to, že personál nemocnice je teď k sobě vstřícnější. "Sdílejí to a jeden druhému jsou oporou, jsou rádi, že jsou naživu," uvedl Srovnal. Ocenil také reakci veřejnosti. "Všichni lidé nejenom z regionu, ale i ze vzdálených míst republiky, dávají najevo, že je to ranilo," podotkl.