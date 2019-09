Houdek odehrál při debutu 20 vteřin a nasbíral 39 trestných minut

Praha - Pozoruhodnou extraligovou premiéru dnes prožil devatenáctiletý plzeňský obránce Michal Houdek. Urostlý hokejista, jenž si proklestil cestu do prvního týmu Škody, strávil na ledě Sparty v duelu 1. kola pouhých 20 sekund. Po krosčeku na Marka Kvapila, jímž rozpoutal na ledě velkou melu, už další přidat nemohl. Sudí ho poslali do kabin a Houdek tak má na kontě už 39 trestných minut.

První třetinu viděl Houdek jen ze střídačky, ve druhé už dostal od kouče Ladislava Čiháka šanci. Jenže brzy dohrál. Krátce po polovině základní hrací doby musel za zásah do Kvapilových zad do sprch.

"Vlezl jsem na led a viděl, že mého spoluhráče atakoval sparťanský hráč, vysekl mu hokejku z ruky a já ho šel bránit. Ale že to dopadlo až takovým způsobem, když ten hráč zůstal ležet na zemi, to mě mrzí. Nečekal jsem, že byl zákrok vedený až takovou silou," řekl Houdek novinářům.

Nelze vyloučit, že za své extempore se dočká ještě dodatečného disciplinárního potrestání. "Disciplinárka funguje takovým způsobem, že posuzuje každé zákroky, co se stanou na hraně. Pokud budou soudit, tak budou určitě soudit spravedlivě," věřil Houdek.

Zápas dvou tradičních soků přinesl spoustu bitek, celkem bylo uděleno 97 trestných minut. "Bylo to od začátku vyhrocené, všichni byli namotivovaní, ale to k takovému zápasu patří. První zápas sezony, každý chce body sbírat co nejrychleji. Sami jste viděli, jak zápas vypadal," podotkl Houdek.

"Byla tady velká návštěva a každý ty body chtěl a potřeboval. První utkání je pro každého důležité. Byl to hokej nahoru dolů, pro diváky určitě zajímavý a atraktivní zápas," dodal Houdek.

Plzeň mohl mrzet výsledek, neboť po první třetině vedla 3:1 a byla na ledě lepším týmem, jenže pak selhala ve druhé části, kterou prohrála 0:4. "Obrat Sparty nás zmrazil. Vedení 3:1 na Spartě je výsledek, který by se neměl pouštět, i když jsme se dokázali ještě vrátit do zápasu a srovnali na 6:6. Je škoda, že pak v prodloužení jsme nevybojovali ještě alespoň ten další bod," řekl Houdek.