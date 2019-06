Houby rostou, lze najít i hřiby. Déšť a teplo je mohou povzbudit

Praha - Houby rostou, v lesích lze najít i hřiby dubové a kováře. Slibované deště a teplo v následujících dnech by mohly růst hub ještě víc povzbudit. "Výhled je optimistický," řekl dnes ČTK Jaroslav Landa z České mykologické společnosti. Letošní sezona je podle něj průměrná. Chladný květen byl pro houby lepší než loňský horký. Letos se podle Landy objevilo extrémně velké množství závojenek podtrnek, což je jedlá a mezi houbaři ceněná houba.

"Houby nerostou bláznivě, ale není to jako loni. Loňský květen byl hrozně horký a teploty byly dost vysoké," řekl Landa. Houby na to podle něj zareagovaly. Letošní první půlka roku začala průměrně, jarní houby jakž takž rostly a potom začala sezona májovek a závojenek podtrnek, kde to byl růst maximální.

Aktuálně mohou houbaři kromě hřibů najít i muchomůrky růžovky a šedivky nebo klouzky. "Teď je období žampionů neboli pečárek, deště na ně docela zapůsobily. Při velkých teplotách kolem 30 stupňů Celsia ale nelze počítat s tím, že drobné houby vydrží," poznamenal Landa.

Co se týče jedovatých hub, muchomůrky zelené zatím nerostou, ale objevit by se už podle Landy mohly. Roste také mírně jedovatá pečárka zápašná, která je známá svým nepříjemným zápachem. Otrava se u člověka projevuje nevolností či bolestí žaludku.