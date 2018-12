Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - V hotelech a penzionech ve Špindlerově Mlýně zbývají na Silvestra většinou už jen poslední volná místa. Značný zájem o ubytování na horách je i v následujících dnech včetně prvního lednového víkendu. ČTK to řekl majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. Obdobná situace je podle informací ČTK také v Peci pod Sněžkou.

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn jsou pobyty o prodlouženém silvestrovském víkendu vyprodány zhruba z 98 procent. "Pár volným míst by se ale ještě našlo. V tuto chvíli je to už více o štěstí, protože většinou jde o nedojezdy. Tomu odpovídají i ceny. Za celý rok jsou silvestrovské pobyty nejdražší, ceny se pohybují v průměru kolem tisícovky za osobu a noc," uvedl Jandura. Podle něj se počet lůžek ve Špindlerově Mlýně v hotelech a penzionech pohybuje okolo 10.000.

Pokud se lidé chtějí na Silvestra ubytovat v některém z hotelů v Krkonoších, neměli by váhat. "Každoročně je o Silvestr zájem takto extrémní. Silvestr si řada lidí objednává rok dopředu," řekl ČTK Jandura.

Silvestrovské pobyty jsou specifické a liší se od pobytů ve zbytku zimy. Většina lidí má zájem bez ohledu na to, jestli je či není sníh. "Silvestr byl v minulosti obsazený, i když pršelo," řekl ČTK Jandura.

Vysoká obsazenost blížící se 100 procentům většinou pokračuje i na začátku ledna včetně prvního lednového víkendu. Podle Jandury je to zřejmě i tím, že Silvestr nyní připadá na pondělí a Nový rok na úterý, přičemž řada škol má celý týden volno. "Dost Čechů si proto pobyt prodloužilo až do prvního lednového víkendu, který je tradičně také dost plný, a to kvůli pravoslavným Vánocům. Pravoslavné svátky jsou ve Špindlu z hlediska zájmu o ubytování vlastně takových druhým Silvestrem. To už ale převažují cizinci," řekl ČTK Jandura. Podle něj se obsazenost hotelů ve městě v první dny nového roku aktuálně pohybuje mezi 90 až 95 procenty.

Výrazný zájem o silvestrovské pobyty a následující dny hlásí také další velká střediska východních Krkonoš.