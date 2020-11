Hoteliéři dostanou objednávky se zpožděním, dále budou limitováni

Praha - Plán vlády schválit další uvolnění opatření ze dne na den nehodnotí hoteliéři pozitivně. Nové rezervace se podle nich totiž dají očekávat až poté, kdy bude o otevření ubytovacích zařízení rozhodnuto definitivně. Navíc budou nadále limitováni například při poskytování konferenčních služeb či wellness. O vánoční či silvestrovské pobyty je sice zájem v regionech, v Praze se především kvůli trvajícímu výpadku zahraničních turistů s velkou poptávkou ale počítat nedá. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi hoteliéry.

Uvolňování či zpřísňování opatření proti šíření koronaviru se v České republice řídí pětistupňovým protiepidemickým systémem (PES). Aktuálně platí čtvrtý stupeň pohotovosti. Vláda by se měla v neděli sejít a rozhodnout, zda epidemická situace dovoluje od pondělí přesun do mírnějšího třetího stupně. V něm by mohly znovu začít fungovat ubytovací služby pro rekreační účely. Nyní mohou sloužit jen pro služební cesty.

Nikdo z klientů podle generálního ředitele společnosti EuroAgentur Hotels & Travel Josefa Báry nečeká na to, co vláda v neděli schválí. Bude podle něj tak skluz v nových objednávkách jeden až dva týdny. "Neprodáváme trika, poskytujeme službu," dodal. Hoteliéři se navíc budou potýkat nadále s omezeními. "PES třeba vůbec neřeší metry čtvereční wellness prostor, ale výhradně počet osob. U velkých wellness v hotelu je to absurdní," dodal.

Otevřený hotel neznamená spásu ani podle Radky Telyčkové z projektu Pomáháme hoteliérům. K tomu, aby se hotely mohly radovat, potřebují hosty a v takovém případě potřebují obě strany jistotu, že se bude moci pobyt uskutečnit, uvedla.

Podle generálního ředitele hotelů NH Prague City a NH Collection Prague Petra Nešpůrka není možné hotel s kapacitou 950 lůžek otevřít nebo zavřít ze dne na den. Navíc podle něj budou restrikce vůči konferencím. "A to je pro nás jako městský konferenční hotel opravdu limitující. Takže nadšení z možného uvolnění nejsme, jelikož se jedná jen o částečné uvolnění a jen velmi krátkodobé. A bohužel za současné situace ani nemůžeme očekávat zájem potenciálních hostů z České republiky a ze zahraničí o návštěvu adventní Prahy. Tudíž vláda nám sice umožní provozovat hotel, ale hosty nám to bohužel nepřinese," uvedl.

Po informaci ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), že by se ubytovací zařízení mohla otevřít, vzrostla podle Báry poptávka v regionech na vánoční a silvestrovské pobyty. Na Šumavě je podle něj plně obsazeno, ale jedná se o stálou klientelu, která dělá rezervaci rok předem. V ostatních regionech je podle něj obsazenost kolem 30 procent. "Pokud bude do 5. prosince jasno, zda hotely budou moci být přes svátky otevřené, očekávám, že kapacity plně doprodáme jako v minulých letech," uvedl. V Praze by podle něj pomohlo jen nekomplikované překročení hranic, které ale do konce roku neočekává.

Podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) kvůli koronavirové krizi a souvisejícím vládním opatřením od března zůstalo zavřeno deset procent hotelů. Ve velkých městech se podle Telyčkové některé hotely nechystají otevřít ani na Vánoce a Silvestr. Pozornost upínají k jarním termínům a velikonočním pobytům, doplnila. Před novým vládním nařízením, platným od 22. října, uvažovalo podle AHR v Praze o dočasném uzavření zhruba 50 procent hotelů, v regionech kolem 30 procent.