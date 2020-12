Hotel Thermal začal s rekonstrukcí bazénu, má být hotový do léta

Karlovy Vary - Karlovarský hotel Thermal začal s rekonstrukcí hotelového bazénu. Pokračuje tak celková rekonstrukce lázeňského hotelu, který je v majetku státu. Hotel Thermal je v současné době uzavřený a zůstane tak zřejmě až do května příštího roku, řekl ČTK ředitel hotelu Vladimír Novák.

"Tím, že jsme do května hotel uzavřeli a nebudeme přijímat objednávky, snažíme se využít tento čas pro modernizaci. Do festivalu bychom měli mít většinu pokojů s novými okny a balkonovými dveřmi a celá tzv. obálka hotelu by měla vypadat jako v roce 1977. A měli bychom mít do festivalu funkční bazén a bazénovou technologii, včetně příslušenství a venkovní zahrady," řekl Novák. Pokud ale nebude přát počasí, může se stát, že se některé termíny nepodaří dodržet,dodal.

V první fázi se na bazénovém komplexu začne s vyklízecími pracemi a demontáží technologií. "Zatím jsme uklidili z prostorů cenné artefakty a v nejbližších dnech začnou práce vnější, to znamená oprava střech, teras, výměna skel nebo izolací," uvedl Novák. Samotná stavba nové technologie, bazénu a interiérů by měla začít asi v polovině ledna příštího roku, podle výsledku výběrového řízení na dodavatele.

Hotel, který byl postaven už s určením pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, v uplynulých měsících dokončil modernizaci technologií na objektu. V nejbližších dnech začne oprava pláště hotelové věže.

Projekt přestavby bazénu zachovává čtyři plavecké 25metrové dráhy, zhruba třetina bazénu bude stoprocentně naplněna vřídelní vodou. Tato část tak nebude plavecká, ale pobytová. Protože oba typy vody nelze spolu míchat, budou dvě části bazénu stavebně oddělené. Samotné těleso bazénu bude, i po dohodě s památkáři, nahrazeno nerezovou vanou. Okolí bazénu ale dodrží původní vzhled z keramiky.

První odhady ceny rekonstrukce bazénu byly 110 milionů korun. Po upřesněních, která vznikla při průzkumu skutečného stavu objektu, se nyní pohybují kolem 140 milionů korun.

Celková rekonstrukce hotelu Thermal i komplexu vnějšího bazénu se snaží dodržet maximum z původního vzhledu, který navrhli manželé Machoninovi. I proto každé fázi rekonstrukce předchází pečlivé sbírání všech detailů, které bude možné po opravě znovu použít, ať už jde o stavební prvky, designové vybavení nebo i takové detaily jako originální font (znaky), který byl použit na orientační systém hotelu a čísla pokojů.

Celková rekonstrukce hotelu Thermal by měla stát podle původního zadání asi 580 milionů, přičemž 300 milionů na ni dal stát vkladem do základního jmění hotelu. Dalších 148 milionů se podařilo získat na energetické úspory ze Státního fondu životního prostředí a zbytek pokryje úvěr.