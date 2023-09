Hostětín patřil jablkům a jablečným výrobkům, konala se tam Jablečná slavnost

Hostětín (Uherskohradišťsko) - Hostětín na Uherskohradišťsku v neděli patřil jablkům a jablečným výrobkům. Lidé mohli na Jablečné slavnosti ochutnat čerstvě vylisovaný mošt, jablečné moučníky nebo jablka různých odrůd. Slavnost se v obci známé ekologickým přístupem konala podvacáté. Letošní úroda jablek je však slabá, řekl ČTK zástupce ekologického Centra Veronica a jednatel tamní moštárny Radim Machů.

Fotogalerie

Slavnost nabídla jarmark tradičních produktů, pro děti byla připravena stezka s poznáváním přírody i řemeslné dílny. Nechyběla výstava starých odrůd ovoce či prodej ovocných stromů. Na návštěvníky čekaly exkurze po hostětínských projektech udržitelné infrastruktury v obci, v přírodní zahradě i moštárně.

"Na samém počátku to byla akce na podporu ovocnářství, ale současně vzdělávací a osvětový podtext byl důležitý, to se snažíme uchovat. Témat se držíme, ať už je to ovocnářství, ochrana klimatu, trvalá udržitelnost, věci, které se týkají šetrného přístupu k životnímu prostředí a ke krajině," uvedl Machů. Lidé si dnes mohli prohlédnout například výrobu biouhlu i obecní kořenovou čistírnu odpadních vod, která byla zrekonstruovaná.

Tradičním lákadlem slavností je čerstvě vylisovaný mošt. Letos však bylo třeba kvůli špatné úrodě jablka přivézt. "Slavnosti jsou jednou z mála společenských akcí, kdy se vypije více nealkoholických nápojů než alkoholických - je to díky moštu," uvedl Machů. V rekordních letech se prodalo až 1500 litrů šťávy. Hostětínský mošt jablko meruňka selský letos získal právo užívat značku Regionální potravina. Tradiční mošt z hostětínské moštárny se stal také biopotravinou roku. "Je to potěšující, že jsme si ocenění odnesli. Je to potvrzení toho, že co děláme, tak to lidem chutná a je to dobré," řekl Machů.

Lidé si pochutnali také na jablečných moučnících, které napekly tamní hospodyně. K dispozici byly desítky druhů, různé koláče, řezy, jablečná kolečka, záviny, muffiny, bábovky, hraběnčin řez či jablka v županu.

Využívaná byla také poradna spojená s výstavou starých a krajových odrůd ovoce. "Chceme ukázat, že staré odrůdy mají hezké plody a širokou škálu chutí," uvedl expert Stanislav Boček. Vystaveno bylo 85 odrůd, většina jabloní, čtvrtina byla hrušní. Nechyběla například odrůda jabloně Api hvězdovité, která se podle Bočka pěstovala již ve starém Římě. Návštěvníci se u něj radili s pěstováním, bojem proti chorobám či se dotazovali na různé odrůdy.

Ekologický institut Veronica slavnost pořádá ve spolupráci se spolkem Tradice Bílých Karpat, hostětínskou moštárnou a obcí Hostětín, kterou proslavily aktivity směřující k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Obec za ně získala v roce 2007 národní cenu za Česko ve světové soutěži Energy Globe a v roce 2009 zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku. V roce 2010 Hostětín navštívil tehdejší britský princ Charles, dnes král Karel III.

Sklizeň jablek v České republice bude letos podprůměrná na úrovni 100.564 tun. V porovnání s loňskou sklizní by měla klesnout o 27 procent a proti průměru sklizní posledních pěti let by měl propad činit 18 procent. Naopak sklizeň hrušek by měla meziročně vzrůst o 28 procent na 9500 tun. Byla by tak nejvyšší od roku 2015, kdy činila 10.000 tun. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně jablek a hrušek k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).