Hosté v jinecké restauraci nemuseli spěchat, podnik nezavřel

Jince (Příbramsko) - Nejen adventní věnec na dveřích, ale i česká vlajka dnes vítaly hosty pivovarské restaurace Malý Janek v Jincích na Příbramsku. S jídlem a pitím nemusel nikdo spěchat, podnik zůstal otevřený i po 20:00. Zaměstnanci tak protestovali proti vládnímu omezení provozní doby kvůli pandemii. Akci zhruba do hodiny ukončila policie, která hosty vyzvala k ochodu. Majitel podniku Jiří Janeček ČTK řekl, že protest splnil svůj účel. Doufá, že pokuta, kterou dostane, nebude likvidační.

Fotogalerie

V restauraci byly po nařízené zavírací době všechny stoly obsazené, jeden z hostů přišel i se psem. Nedlouho poté na místo dorazili i policisté, zkontrolovali hosty a vyzvali je, ať restauraci opustí. Ti, kteří měli na stole jídlo, ho mohli v klidu dojíst.

Podle Janečka všichni požadavky policie respektovali. "Je to v přátelské rovině, nikdo nedělá žádné potíže. My chápeme, že jak hygiena, tak Policie České republiky vykonávají svou povinnost," řekl Janeček ČTK kolem 21:00. "Vyklidili jsme prostor, chováme se kultivovaně, je tady s námi udělán nějaký zápis a půjdeme všichni domů. Účel to snad splnilo a doufám, že se vláda chytne za nos," dodal.

Podle Janečka, který byl v minulosti mimo jiné pražským radním pro sociální věci, bylo cílem upozornit na nerovné podnikatelské podmínky v Česku a dopad vládních nařízeních na drobné podnikatele a živnostníky. Omezením otevírací doby na 20:00 podle něj vláda ničeho nedosáhla, naopak významně přispěla k šíření viru. "Lidé mohli sedět podle pravidel v restauracích, teď se přesunou do garáží bez pravidel. Vládní rozhodnutí působí polovičatě a chaoticky, jsou nepřehledná a vzbuzují mnoho otázek, na které sama vláda neumí odpovědět," míní.

Kabinet podle něj nemá dlouhodobý plán na boj proti epidemii a dělá jednu chybu za druhou. Janečkovi není například jasné, jaký je rozdíl mezi malou prodejnou, která musela být uzavřena, a nadnárodním obchodem se stovkami nakupujících nebo mezi přeplněnou tramvají a malou restaurací s deseti stoly. Proto je přesvědčen o tom, že vládní opatření nepomáhají, a naopak ničí životy lidí. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby vláda všechno otevřela a ochranu zaměřila na nejohroženější skupiny.

Ode dneška musí restaurace, bary a další stravovací zařízení včetně výdejních okének zavírat nejpozději ve 20:00. To znamená o dvě hodiny dříve než několik posledních dnů, kdy do nich znovu mohli po několika týdnech přijít hosté. Vláda zpřísněním reagovala na podle ní častá porušování protiepidemických opatření. Kromě pivovaru Malý Janek zůstaly po 20:00 na protest otevřené i některé další restaurace, například v Teplicích.