Hosté na korunovaci Karla III. předvedli smysl pro módu i podporu Ukrajině

Londýn - Westminsterské opatství zaplnili hosté z řad světových politiků, monarchů, církevních hodnostářů i celebrit, kteří se do Londýna sjeli na korunovaci krále Karla III. Tento ceremoniál ale lze vnímat i jako velkolepou módní přehlídku, jež bude ještě řadu dní zaměstnávat komentátory tradičních i internetových médií. Hosté při příchodu do opatství předváděli šaty a klobouky od slovutných módních návrhářů i vojenské uniformy - a vyjádřovali i podporu Ukrajině, napsal zpravodajský server The Telegraph.

V kostelních lavicích se setkaly španělská královna Letizia a jordánská královna Ranja se zpěvačkou Katy Perry či herečkou Emmou Thompsonovou, stejně jako s americkou první dámou Jill Bidenovou a její ukrajinskou kolegyní Olenou Zelenskou.

Americká první dáma zvolila na korunovaci kostýmek v barvínkové modři, který doplnila rukavičkami a mašlí ve vlasech ve stejné barvě. Její vnučka Finnegan Bidenová se oblékla do žlutých šatů sladěných s lodičkami, kabelkou a ozdobou ve vlasech. Společně tak zosobnily barvy ukrajinské vlajky. Stejná barevná symbolika se objevila i uvnitř Westminsterského opatství, kde na modrý koberec navazoval žlutý před oltářem.

Česká první dáma Eva Pavlová, která se korunovace účastnila se svým manželem, prezidentem Petrem Pavlem, si do Londýna vezla šaty vytvořené ve spolupráci své stylistky a hlavní koordinátorky garderoby Lenky Bernardes da Silva, módní návrhářky Beaty Rajské a stylistky Štěpánky Pivcové. Uvedla to prezidentova mluvčí Markéta Řeháková.

Na páteční recepci Pavlová oblékla pouzdrové šaty s páskem ze světle modrého vlněného krepu od Štěpánky Pivcové a doplnila je vyšívanou hedvábnou kabelkou s bukovým madlem, zdobenou českými skleněnými korálky. Měla také brož, náušnice a prsten z bílého zlata se sladkovodními perlami z dílny českého zlatníka Michala Kadaníka.

Na korunovaci si Pavlová vzala šaty z vlněného lila žoržetu se splývavou zvlněnou pelerínkou na předním i zadním díle, které jsou dílem Beaty Rajské a Lenky Bernardes de Silva. Elegantní klobouk v barvě lila vyrobila modistka Jolana Kotábová. Zdobí ho jednoduchá mašle stejného materiálu a tenké brko v tmavším odstínu. Oblečení doplnila stříbrná kabelka a metalické lodičky.

Americká zpěvačka Katy Perry v souladu s britskou tradicí dorazila do Westminsterského opatství ve výrazném plochém klobouku, kterým doplnila šeříkově fialový komplet a perly od Vivienne Westwoodové. Doprovázel ji šéfredaktor britského časopisu Vogue Edward Enninful.

Emma Thompsonová zvolila na korunovaci černé šaty, přes které si vzala červený květinový plášť v áčkovém střihu. Elegantní šedý plášť se sámky si přes ladící šedé pouzdrové šaty oblékla ukrajinská první dáma Olena Zelenská a doplnila je bílými lodičkami na jehlovém podpatku.

Španělský král Felipe VI. si na korunovaci oblékl vojenskou uniformu a jeho manželka, královna Letizia, zářila v růžovém kostýmku doplněném kloboukem, který tvarem trochu připomínal klenuté stínítko na lampu, ovšem v dešti mohl být vcelku užitečný.

Ve vojenské uniformě se zlatou sutaškou přijela také sestra krále Karla III., princezna Anna, aby splnila svou úlohu osoby zodpovědné za panovníkovu bezpečnost. Vojenská uniforma není Anně cizí, je plukovnicí několika mezinárodních pluků.

Princ William s manželkou Kate do opatství dorazili v tradičním oděvu, jak je požádal Williamův otec, král Karel. Kate už předem způsobila mírný rozruch, když oznámila, že si místo tiáry, kterou by měla mít, vezme květinový věnec - a skutečně si do vlasů připevnila ozdobu z bílých květů. Princ Harry si oblékl tmavě šedý oblek, na který si připjal své vojenské medaile. Jeho manželka Meghan zůstala s jejich dětmi v Americe.