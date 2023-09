Hospodářský vývoj v Německu brzdí podle analytiků oživení české ekonomiky

Praha - Hospodářský vývoj v Německu brzdí oživení české ekonomiky. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Zároveň ale s poklesem německé ekonomiky při kalkulacích výhledu české ekonomiky počítají. Svaz německého průmyslu (BDI) zhoršil výhled ekonomiky na letošní rok a nově v Německu očekává propad hrubého domácího produktu (HDP) o 0,4 procenta.

V celé Evropě se nenajde země, která by byla tak těsně svázaná s německou ekonomikou, jako je Česko, uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Ze světových tabulek lze podle něj odhadnout, že německá poptávka obstarává devět procent HDP Česka. Pokud tedy německá ekonomika letos klesne o 0,5 procenta, zatímco dříve se předpokládala její stagnace, mělo by to srazit výkon české ekonomiky o 0,05 procenta, vypočetl.

"Zhoršený výhled pro německou ekonomiku a opětovné problémy v dodavatelských řetězcích v automobilovém průmyslu představují další překážky pro oživení českého hospodářství po sérii negativních šoků v posledních třech letech," řekl analytik Deloitte David Marek. Pravděpodobnost poklesu HDP v letošním roce tak podle něj dále stoupá. ČR a Německo jsou úzce ekonomicky svázány, proto se potíže u západního souseda přenáší do české ekonomiky. "Obě země soupeří o nejhorší vývoj ekonomiky od pandemie do dneška," dodal.

"Úvaha o tom, že německý HDP letos v celoročním vyjádření klesne, nepředstavuje novinku a sami s poklesem německé ekonomiky při kalkulacích výhledu české ekonomiky počítáme," doplnil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Očekává, že navzdory situaci v německé ekonomice zrychlí HDP Česka ve druhém pololetí svůj růst. Tahounem zrychlení mezičtvrtletního růstu české ekonomiky by podle něj měla být spotřeba domácností, jež by se měla oživit díky klesající inflaci.

Zhoršení odhadu celkového výkonu německé ekonomiky představuje další střípek do už známé mozaiky, míní analytik Cyrrusu Vít Hradil. I nadále tak podle něj platí, že druhé letošní pololetí bude pro český průmysl slabým obdobím a i kvůli tomu dosáhne česká ekonomika v letošním roce přibližně stagnace.

Analytička Raiffeisenbank Helena Horská nedávno připomněla vliv horšího výkonu německé ekonomiky, která jako jediná v eurozóně bude letos zřejmě v recesi, na ČR. Problémy německé ekonomiky mají podle ní stejné příznaky jako v ČR, tedy přebujelou byrokracii, dluhy vůči dopravní a energetické infrastruktuře, nízký objem investic do vědy a výzkumu, vysoké ceny energií či velký podíl automobilového průmyslu, který je cyklický.

S poklesem německé ekonomiky letos počítají také přední hospodářské instituty, podle Ifo to bude o 0,4 procenta a podle Leibnizova institutu pro výzkum hospodářství v Halle (IWH) to bude o 0,5 procenta.