Hospodářský výbor podpořil vládní balíček i s úlevou pro včelaře

Praha - Sněmovní hospodářský výbor podpořil vládní konsolidační balíček. Doporučil do něj vložit pouze daňovou úlevu pro včelaře, jiné pozměňovací návrhy nepřijal. Podle přijatého návrhu by včelaři nemuseli odvádět daň z příjmu až 1000 korun z jednoho včelstva, úlevu by mohli uplatnit nejvýše na 50 včelstev. O komplexním pozměňovacím návrhu, na kterém se dohodly strany vládní koalice, dnes výbor nehlasoval, protože ho neměl k dispozici.

Výbor nepřijal návrh svého místopředsedy Martina Kolovratníka (ANO), který doporučoval, aby vláda balíček přepracovala a minimalizovala dopady na podnikatelskou sféru. Neprošel ani návrh poslanců ANO na přeřazení řezaných květin do snížené sazby daně z přidané hodnoty.

Daňovou úlevu pro včelaře obsahuje i komplexní pozměňovací návrh, který už ve středu přijal rozpočtový výbor. Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) řekl novinářům, že dnešním kladným hlasováním chtěl výbor ukázat svůj souhlas s tímto návrhem. "O tom komplexním pozměňovacím návrhu jsme hlasovat nemohli, protože oficiálně tady na výboru nebyl," řekl.

Konsolidační balíček dnes podpořil hlasy sedmi koaličních členů z celkem 13 přítomných poslanců výbor pro veřejnou správu. Ostatních šest opozičních zákonodárců hlasovalo proti. Správní výbor předlohu projednával z vlastní iniciativy. Debatu poslanci vedli zejména o navrhovaných změnách rozpočtového určení daní souvisejících s tím, že obcím má připadnout celý výnos zvýšené daně z nemovitostí, celkem z ní mají mít zhruba o deset miliard korun navíc. Přibližně o stejnou částku pak mají přijít ze sdílených daní, připadnou státu.

Schválit vládní balíček už doporučily také ústavně-právní a sociální výbor. Druhé čtení balíčku má přijít na řadu na řádné schůzi Sněmovny příští úterý i na mimořádné schůzi svolané na příští čtvrtek.

Jednání o balíčku provázela kritika opozice. Například podle Kolovratníka bylo dnešní jednání výboru k ničemu, protože vládní poslanci přinesli komplexní pozměňovací návrh už ve středu na rozpočtový výbor a nikdo ze členů hospodářského výboru ho neviděl. Poukazoval i na to, že například v roce 2020 při projednávání nového stavebního zákona dostaly výbory na jeho projednání rovných 100 dní. Vadilo mu také, že nebyl přítomen ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Adamec před novináři poznamenal, že ministr často není pánem svého programu.