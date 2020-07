Hospodářská komora zvolí prezidenta, kandidují Dlouhý a Minář

Praha - Podnikatelé si dnes na celostátním sněmu v Praze zvolí prezidenta Hospodářské komory ČR, který bude následující tři roky hájit a prosazovat zájmy živnostníků, malých i velkých firem. Na funkci zástupci okresních komor a společenstev nominovali současného šéfa komory Vladimíra Dlouhého, který ji vede šest let, a viceprezidenta Bořivoje Mináře.

Kandidatura Dlouhého rozvířila debatu o jeho nominaci na místo generálního ředitele Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V médiích se objevily zprávy, že ji Minář označil za střet zájmů. Vláda schválila Dlouhého nominaci na kandidáta ČR na funkci generálního tajemníka OECD v březnu. Výběr generálního tajemníka bude OECD provádět na přelomu tohoto a příštího roku, definitivní rozhodnutí by mělo padnout zhruba v březnu 2021 a do funkce by nový generální tajemník měl nastoupit v červenci 2021. V případě zvolení a při současném získání funkce v OECD odstoupí Dlouhý podle svého vyjádření v létě 2021 z pozice prezidenta Hospodářské komory.

Současně s novým prezidentem si dnes podnikatelé zvolí také představenstvo nebo dozorčí radu komory. O funkci pěti viceprezidentů se uchází současní viceprezidenti Irena Bartoňová Pálková, Roman Pommer a Michal Štefl a dále Michal Bavšenkov, Radek Jakubský, František Jochman, Petr Michal, Tomáš Prouza a Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů, sdružuje přes 16.000 členů organizovaných ve 124 svazech, asociacích, klastrech a řemeslných ceších. Disponuje nejhustší sítí regionálních zastoupení, podnikatelům je k dispozici v 73 městech po celé ČR.