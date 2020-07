Hospodářská komora zvolí prezidenta, kandiduje Dlouhý a Minář

Praha - Podnikatelé si na celostátním sněmu ve čtvrtek v Praze zvolí prezidenta Hospodářské komory ČR, který bude následující tři roky hájit a prosazovat zájmy živnostníků, malých i velkých firem. Na funkci zástupci okresních komor a společenstev nominovali současného šéfa komory Vladimíra Dlouhého, který ji vede šest let, a viceprezidenta Bořivoje Mináře.

"Mám dvě pravidla. Za prvé, nepodceňuj nikdy žádné volby a pracuj do poslední chvíle, a za druhé, nikdy nekomentuj předem výsledek voleb, které se týkají mé osoby," řekl Dlouhý v úterý ke svým šancím.

Kandidatura Dlouhého rozvířila debatu o jeho nominaci na místo generálního ředitele Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V médiích se objevily zprávy, že ji Minář označil za střet zájmu.

"Mám mnohaleté reálné osobní zkušenosti z podnikání. Znám komoru ve všech strukturách, díky více než 20 letům v čele okresních komor, krajské komoře i vedení HK ČR. Komora pro mne není z nouze ctnost pro případ, že mi to nevyjde jinde. Nemám negativní ani pozitivní politickou historii. Nemám ani politickou budoucnost," řekl Minář ČTK.

Vláda schválila Dlouhého nominaci na kandidáta ČR na funkci generálního tajemníka OECD v březnu. Výběr generálního tajemníka bude OECD provádět na přelomu tohoto a příštího roku, definitivní rozhodnutí by mělo padnout zhruba v březnu 2021 a do funkce by nový generální tajemník měl nastoupit v červenci 2021. V případě zvolení a při současném získání funkce v OECD odstoupí Dlouhý podle svého vyjádření v létě 2021 z pozice prezidenta Hospodářské komory.

Členové představenstva Hospodářské komory nominaci Dlouhého do OECD podpořili. Nicméně tři ze čtyř viceprezidentů komory mají za to, že už sama nominace se neslučuje s výkonem prezidenta Hospodářské komory. "Podle právní analýzy ale samotná nominace do OECD není v rozporu s výkonem prezidenta komory," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

Současně s novým prezidentem si podnikatelé zvolí také představenstvo nebo dozorčí radu komory. O funkci pěti viceprezidentů se uchází současní viceprezidenti Irena Bartoňová Pálková, Roman Pommer a Michal Štefl a dále Michal Bavšenkov, Radek Jakubský, František Jochman, Petr Michal, Tomáš Prouza a Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů, sdružuje přes 16.000 členů organizovaných ve 124 svazech, asociacích, klastrech a řemeslných ceších. Disponuje nejhustší sítí regionálních zastoupení, podnikatelům je k dispozici v 73 městech po celé ČR.