Hospodářská komora: Situaci na trhu s energiemi by měl řešit krizový štáb

Praha - Hospodářská komora navrhuje okamžité zřízení krizového štábu, který by řešil aktuální situaci na trhu s energiemi, jež rychle zdražují. Zúčastnit by se ho měli zástupci politických stran, s klíčovým zapojením vlády, dosluhující i nové. Novinářům to dnes řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Krizový scénář by měli společně hledat podnikatelské reprezentace s nejvyššími činiteli odpovědných resortů, Energetického regulačního úřadu, Operátora trhu s elektřinou až po dodavatele energií, dodal Dlouhý.

Jednání krizového štábu by podle něj mělo být denně. Cílem je zmapovat veškeré legislativní nástroje v ČR i EU, které lze využít k řešení krizového stavu, ochránit trh a nalézt řešení proti překotným cenovým výkyvům. Zásadní je mít připraven scénář pro krizovou situaci, který by ochránil koncové odběratele, dodal Dlouhý.

"Vláda, celá politická reprezentace a ERÚ musí jednat rychle, situaci je třeba nyní urgentně řešit a rychle stabilizovat. ERÚ by mělo také prošetřit situaci na trhu, zda dodavatelé mají zasmluvněné dostatečné dodávky elektřiny. Důležitá bude také otázka ceny a zajištění dodávek těmto odběratelům v dalších měsících," sdělil ČTK prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Rychlý růst cen energií na trzích znepokojuje řadu firem, zejména pak z průmyslu. "Problematiku budeme chtít otevřít i na pondělní mimořádné tripartitě,“ poznamenal.

Dlouhý řekl, že by se měl upravit povinný příspěvek na obnovitelné zdroje energie, na který v platbě za elektřinu přispívá každý odběratel. Příspěvek tvoří 13,5 procenta z ceny elektřiny a spadá do kategorie regulovaných položek ceny za elektřinu, tedy těch, o nichž rozhoduje Energetický regulační úřad. Obdobný model zavádí Německo. Tato úprava povinného příspěvku podléhá notifikaci, ale je pravděpodobné, že po vzoru Německa by notifikace byla bez problémů a poměrně rychle. Úpravu příspěvku může stanovit vláda nařízením bez odkladu, podotkl.

Mezi zvažovanými opatřeními upozornil na stanovení stropu ceny emisní povolenky. Systém obchodování s povolenkami je hlavním nástrojem EU k omezování emisí skleníkových plynů a byl zprovozněn v roce 2005. Odhad Evropské komise byl, že cena povolenek bude v roce 2030 30 až 40 eur za tunu CO2. Za poslední rok se cena povolenek ale zhruba zdvojnásobila a je na ceně více než 60 eur. Přispěly k tomu podle expertů ambicióznější cíle pro snižování emisí a rekordní ceny plynu.

Zvažovat lze podle Dlouhého i opatření na národní úrovni. Mezi ně patří dočasné zrušení daně z přidané hodnoty u energie. Opatření je ale mířeno na zabránění dopadu zvyšování cen hlavně u domácností. Legislativně by tato změna mohla být připravena až k novému roku, není to otázka několika dnů, dodal Dlouhý.

Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se zhruba 900.000 odběrných míst, dnes oznámila, že se rozhodla ukončit dodávky elektřiny a plynu zákazníkům. Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst ceny energií na velkoobchodních trzích.

Ukončení činnosti Bohemia Energy dopadne podle Dlouhého kromě domácností také na malé a střední podniky. "Nikdo se nemusí bát odpojení dodávek. Ekonomické dopady na firmy a sociální dopady na domácnosti však budou tvrdé," obává se šéf Hospodářské komory. Příčinou krachu Bohemia Energy je podle něj patrně neprozřetelná obchodní politika a nedostatečné zajištění proti cenovým výkyvům.