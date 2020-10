Hospodářská komora navrhne kompenzace pro omezené obory

Praha - Hospodářská komora (HK) v pondělí představí návrhy na kompenzace pro obory, které vláda novými opatřeními omezila nebo uzavřela. Oznámila to v tiskové zprávě. Kabinet by podle ní měl obnovit programy na podporu zaměstnanosti. Zejména při déle trvajícím uzavření by byl na místě zákon o kompenzačním bonusu pro živnostníky nebo úprava programu COVID nájemné. Pomoc by přitom neměla být plošná, směřovat by měla jen k odvětvím, která vláda uzavře nebo výrazně omezí.

Zavřené musejí od zítra zůstat fitness centra, posilovny nebo vnitřní bazény. Restauracím vláda stanovila zavírací dobu na 20:00 a nařídila maximálně čtyři hosty u stolu. Od pondělí se pak budou muset zavřít divadla, kina, zoologické zahrady, muzea galerie a památky. Otevřená nebudou smět být vnitřní sportoviště.

Vláda by podle HK měla aktivovat programy, které zajistí rychlou pomoc a nebudou muset být schvalována Evropskou komisí. Zvážit by měla obnovení programu Antivirus C k prominutí sociálního pojištění. Odvody byly odpuštěny firmám s maximálně 50 zaměstnanci od června do srpna. Podle HK jsou to právě malé podniky, u kterých mzdové náklady tvoří největší výdajovou položku, které se nyní ocitly v největších potížích. Navíc s touto formou pomoci je podle HK spojena relativně nízká administrativa.

Pokud by mimořádná opatření vlády byla v platnosti i po 31. říjnu, pokračovat by měl Antivirus A. Tím stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy.

V případě rozhodnutí o uzavření prvních stupňů základních škola a mateřských škol, bude podle HK třeba obnovit program Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).