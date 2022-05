Hospodářská komora navrhla jednotné inkasní místo pro zaměstnavatele

Praha - Vznik jednoho výběrného místa pro daně i zdravotní a sociální pojištění, které státu odvádějí zaměstnavatelé, dnes navrhla Hospodářská komora na svém celostátním směnu v Olomouci. Podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého by se díky tomu snížila administrativní zátěž zaměstnavatelů a stát by ušetřil peníze. Hospodářská komora si od zjednodušení inkasa daní a pojistného slibuje také uvolnění části personálních kapacit na úřadech, které by v době nedostatku pracovních sil mohly využít podniky v soukromém sektoru.

Systém by podle Dlouhého měl fungovat podobně, jako je tomu u paušální daně pro živnostníky, což komora navrhla před šesti lety a tato úprava začala platit loni. "Iniciovali jsme zavedení paušální daně pro živnostníky, aby místo vyplňování tří různých formulářů, komunikace s různými institucemi a odesílání peněz na různé účty řešili pouze jednu platbu finančnímu úřadu. Ten částku přerozděluje mezi další instituce, tedy správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Nic nebrání tomu, aby se stejné snížení administrativní zátěže zavedlo i pro zaměstnavatele," uvedl Dlouhý.

Zaměstnavatel by podle návrhu komory jednou měsíčně odváděl na účet finančního úřadu částku, která by zahrnovala daň z mezd jeho zaměstnanců, povinné sociální a zdravotní pojistné za tyto zaměstnance i pojistné odvody za samotného zaměstnavatele. "Přerozdělení vyinkasované částky by probíhalo stejně jako u paušální daně. Následně by pak zaměstnavatel už nečelil separátním kontrolám tří institucí, ale případné jedné integrované kontrole," řekl Dlouhý.

Náklady správců daně i povinného pojistného na administraci veřejných příjmů, ale i další náklady samotných daňových poplatníků spojené s plněním odvodových povinností, nejsou nyní podle prezidenta ICT Unie a viceprezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka zanedbatelné. "Převedením této agendy a kompetencí pod jednu střechu a díky elektronizaci, digitalizaci a automatizaci administrativy svázané s procesy spojenými s inkasem by došlo i k nemalé úspoře na straně státu," upozornil Zajíček.

Dlouhý připomněl, že s návrhem na zavedení paušální daně pro drobné podnikatele přišla Hospodářská komora před šesti lety rovněž na sněmu v Olomouci, přičemž její návrh na zjednodušení inkasa daní a sociálního pojištění si do volebních programů zanesla ODS i hnutí ANO. Paušální daň začala platit v roce 2021. V režimu paušální daně nyní podle Dlouhého platí státu daně a pojistné zhruba 80.000 živnostníků.

Hospodářská komora České republiky: Hospodářská komora není státní institucí. Je podnikatelskou samosprávou, podnikatelé si ji řídí sami. Sdružuje živnostníky, malé, střední i pro tuzemskou ekonomiku strategicky důležité velké podniky a 126 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů. Působí v 73 městech a ve spolupráci s partnery provozuje také čtyři asistenční kanceláře v zahraničí. Je součástí evropské i celosvětové sítě obchodních a průmyslových komor, spolupracuje s komorami ve 120 zemích. Provozuje také Czech Pointy, kde si podnikatelé vyřizují výpisy i z neveřejných registrů nebo datové schránky. Zajišťuje registraci do mýtného systému i důležité obchodní dokumenty. Je jednotným centrálním místem pro sběr, kontrolu a zařazování žádostí zaměstnavatelů o pracovníky ze zahraničí, čímž zaměstnavatelům pomáhá řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Členství v Hospodářské komoře je v České republice na rozdíl od některých okolních zemí dobrovolné. Členství umožňuje podnikům připomínkovat zákony i další normy a úřady mají povinnost se jejich podněty zabývat. Podnikatelé tak sami ovlivňují podnikatelské prostředí, ve kterém působí. Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory, schází se jednou za rok. Je složen ze dvou sněmoven – všeobecnou sněmovnou tvořenou zástupci okresních komor a sněmovnou společenstev, v níž zasedají zástupci profesních asociací, unií, svazů, klastrů a řemeslných cechů. Sněm stanoví hlavní úkoly Hospodářské komory na následující jeden rok. Podnikatelé si na sněmu každé tři roky volí mj. svého prezidenta a viceprezidenty, letos je sněm nevolební (tříleté funkční období vyprší v roce 2023).