Hospodářská komora letos čeká stagnaci HDP, příští rok růst 2,8 procenta

Praha - Hospodářská komora letos očekává hospodářskou stagnaci. V příštím roce by se ekonomika měla vrátit k růstu, hrubý domácí produkt by se měl zvýšit o 2,8 procenta. Inflace by v letošním roce měla být průměrně deset procent, příští rok zpomalí na tři procenta. Uvádí to makroekonomická prognóza, kterou dnes představil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

"Česká ekonomika bude dále pod tlakem poměrně vysoké inflace, i když ta čísla se ve druhé polovině roku budou snižovat," řekl Dlouhý. Ke snižování inflace by podle něj měly přispět vyšší srovnávací základna minulého roku, zastavení růstu cen energií a pokles domácí poptávky.

Průmyslová výroba letos podle komory bude stagnovat, příští rok se zvýší o 2,9 procenta. U maloobchodních tržeb prognóza letos očekává meziroční pokles o 3,4 procenta, v příštím roce růst o dvě procenta.

Nezaměstnanost by měla být oba roky shodně na úrovni čtyř procent. Dlouhý ale upozornil, že vývoj nezaměstnanosti se bude lišit podle jednotlivých sektorů hospodářství. "Budou sektory, které budou mít dost lidí, a sektory, které budou mít pořád neuspokojenou poptávku zejména po kvalifikované práci," řekl.

U nominálních mezd očekává Hospodářská komora letos i příští rok sedmiprocentní růst. Vzhledem k vývoji inflace ale reálné mzdy letos klesnou o 2,8 procenta, v příštím roce se zvýší o 3,7 procenta. Pokles reálných mezd se letos projeví ve snížení spotřeby domácností. "Spotřeba domácností poklesne v reálném vyjádření téměř o tři procenta," řekl Dlouhý.

Recesi se letos ekonomika vyhne díky investiční aktivitě firem, uvedl Dlouhý. "Budou to především investice firem do změny technologií, kdy se reaguje na zelenou politiku, na potřebu úspor energií," řekl. Investice by podle prognózy měly letos růst o 2,7 procenta.

Ministerstvo financí ve své lednové prognóze očekává letos pokles HDP o 0,5 procenta, inflace podle něj za celý rok dosáhne 10,4 procenta. Podle únorové prognózy České národní banky (ČNB) letos HDP klesne o 0,3 procenta, průměrná inflace bude 10,8 procenta. Dlouhý řekl, že Hospodářská komora je ve svém výhledu výkonu ekonomiky optimističtější, protože více věří v investiční aktivitu firem.

Příští rok Hospodářská komora očekává oživení ekonomiky i domácí spotřeby a zároveň snížení inflace. "Očekáváme v roce 2024 definitivní překonání dopadů jak covidového období, tak válečného období, pokud nedojde k nějakým významným externím změnám. Příští rok by měl být rok solidního růstu," uzavřel Dlouhý.

Makroekonomická prognóza Hospodářské komory (údaje v procentech)

2023 2024 HDP 0 2,8 Spotřeba domácností -2,9 2,9 Investice 2,7 4,1 Průmysl 0 2,9 Maloobchod -3,4 2 Nezaměstnanost 4 4,1 Průměrná nominální mzda 7 6,9 Průměrná reálná mzda -2,8 3,7 Inflace 10 3

Zdroj: Hospodářská komora